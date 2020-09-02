ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду

02.09.2020 16:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Отец подарил сыну двух цыплят, но они оказались настоящими путешественниками и постоянно сбегали. Пришлось искать компромисс.  

Как сообщает Bored Panda, британец Дэвид Уильямс подарил своему маленькому сыну на день рождения двух цыплят. Питомцев назвали Давина и Дейдре и решили держать их во дворе. Однако сами курицы отказывались просто кружить вокруг дома.  

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду
Фото: facebook.com/louise.reidy.182 

Давина и Дейдре сердцем чувствовали, что их цель лежит где-то дальше, и они не могут просто оставаться здесь и позволять жизни проходить мимо них. Курицы сбежали. Хозяева нашли их, вернули и постарались сделать всё, чтобы усложнить второй побег. Птицы сбежали снова.  

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду
Фото: facebook.com/louise.reidy.182 

Неизвестно, сколько длилось это противостояние, но победителями вышли Давина и Дейдре. Хозяин сдался, вздохнул и купил курицам световозвращающие жилеты, потому что птицы гуляли допоздна, а с приближением зимы на улицах стало быстрее темнеть.  

Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду
Фото: facebook.com/louise.reidy.182 

Теперь курицы не только сами радуются жизни, но и веселят соседей. Не каждый день увидишь птиц, которые бегают по газонам в ярких жилетах. Кстати, со своей основной задачей несушки справляются отлично. Хозяева признаются, что яйца у птиц получаются очень вкусными.  

Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного любителя уходить из дома. Кот так часто гулял возле больницы, что его наняли охранником – здесь подробности.  

Люди в материале: Дэвид Уильямс, David Williams

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец подарил сыну двух цыплят, но они оказались настоящими путешественниками и постоянно сбегали. Пришлось искать компромисс.   Как сообщает Bored Panda, британец...
 
Новости дня
Новости разные
 
В столице Болгарии протестующие забросали полицейских яйцами и камнями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика