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Две курицы постоянно убегали от своих хозяев. Владельцы устали и купили птицам спецодежду
Источник материала: СТВ
Отец подарил сыну двух цыплят, но они оказались настоящими путешественниками и постоянно сбегали. Пришлось искать компромисс.
Как
Давина и Дейдре сердцем чувствовали, что их цель лежит где-то дальше, и они не могут просто оставаться здесь и позволять жизни проходить мимо них. Курицы сбежали. Хозяева нашли их, вернули и постарались сделать всё, чтобы усложнить второй побег. Птицы сбежали снова.
Неизвестно, сколько длилось это противостояние, но победителями вышли Давина и Дейдре. Хозяин сдался, вздохнул и купил курицам световозвращающие жилеты, потому что птицы гуляли допоздна, а с приближением зимы на улицах стало быстрее темнеть.
Теперь курицы не только сами радуются жизни, но и веселят соседей. Не каждый день увидишь птиц, которые бегают по газонам в ярких жилетах. Кстати, со своей основной задачей несушки справляются отлично. Хозяева признаются, что яйца у птиц получаются очень вкусными.
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Отец подарил сыну двух цыплят, но они оказались настоящими путешественниками и постоянно сбегали. Пришлось искать компромисс. Как сообщает Bored Panda, британец...
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