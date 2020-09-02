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Ранняя диагностика: в Беларуси стали больше выявлять онкобольных

02.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стали больше выявлять больных раком. Только за прошлый год почти 50 тысяч новых случаев, передает «МИР 24».

В стране развита система скрининга. Заболевание находят еще до появления симптомов. Исследования позволяют выявить и генетическую предрасположенность к раку. Главный онкоцентр Беларуси находится в Боровлянах. Здесь почти 40 отделений. Берутся за самые сложные случаи. За помощью приезжают и иностранные пациенты в основном из России, Украины и Прибалтики. В этом году центру исполняется 60 лет.

«Ежегодно в нашем центре выполняется около 10-12 тысяч операций. Большая часть выполняется в условиях стационара. 40% из них – это высокотехнологичные операции. Но есть еще сложные операции, растет количество операций с эндоскопическим оборудованием. Сейчас в онкологии это занимает ведущее место. Это, конечно же, облегчает судьбу пациента, такие операции переносятся гораздо легче», – рассказал директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии Беларуси Сергей Поляков.

Сейчас в Беларуси исследуют ДНК-вакцину против рака. Это совместный проект с американскими медиками. В эксперименте участвуют 24 пациента с тяжелыми формами опухоли.



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В стране развита система скрининга. Исследования позволяют выявить и генетическую предрасположенность к раку.
 
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