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Савиных предложил организовать переговорный процесс в обществе на площадке парламента

02.09.2020 20:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский парламент может стать удобной площадкой для переговорного процесса в обществе, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам ППНС Андрей Савиных.

«Давайте возвращаться к старой доброй практике. В конце концов, у нас есть парламент. Более того, наша мажоритарная система может стать определенным преимуществом. 110 депутатов Палаты представителей представляют, по сути, весь народ. Эта универсальная площадка имеет практику работу не только со сложными документами, но и с приглашением большого количества общественных игроков», — сказал Андрей Савиных в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.

Создание новой площадки для общественного диалога затормозит переговорный процесс на годы, подчеркнул Савиных. «Включать в диалог надо не абы кого, а любые коллективы, объединения, группы, которые имеют легальный статус в рамках действующего законодательства, а не эфемерные структуры», — заключил депутат.

 
 
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Белорусский парламент может стать удобной площадкой для переговорного процесса в обществе, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам ППНС...
 
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