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Песков успокоил: размещение военных баз РФ на территории Беларуси не стоит на повестке дня

02.09.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента при этом уточнил, что РФ и Беларусь вместе состоят в ОДКБ, создано Союзное государство двух стран, а также развиваются обширные двусторонние отношения в самых различных областях

Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопрос не на повестке дня", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать перспективы размещения на территории республики военной базы РФ.

Комментируя информацию о визите в Россию министра оборону Беларуси, Песков уточнил, что РФ и Беларусь вместе состоят в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), создано Союзное государство двух стран, а также развиваются обширные двусторонние отношения в самых различных областях. "Поэтому контакты регулярные, ежедневные осуществляются в самых разных сферах", - пояснил он.

Соглашение о размещении военных объектов РФ вступило в силу для Беларуси 7 июня 1996 года и, соответственно, действует до 7 июня 2021 года. На территории республики находятся два военных объекта: 474-й отдельный радиотехнический узел "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) и 43-й узел связи ВМФ РФ (Вилейка, Минская область). В соответствии с соглашением, подписанным в Минске 6 января 1995 года, России сроком на 25 лет передано в аренду все недвижимое имущество и земельные участки, на которых располагаются эти объекты, пишет tass.ru

Внешняя угроза для члена ОДКБ

Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко не согласовывал с РФ свои заявления о том, что в случае внешней агрессии будет задействована общая группировка войск, так как любая внешняя угроза для страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является общей для всей структуры.

"Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости. Дело в том, что любая внешняя угроза для члена ОДКБ составляет собой внешнюю угрозу для всей организации", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что аналогичное положение есть и в договоре о Союзном государстве России и Беларуси.

28 августа Лукашенко заявил, что Минск и Москва в случае внешней агрессии против Белоруссии задействуют совместную группировку войск. При этом он отдельно указал, что российские войска не прибывали в Белоруссию.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента при этом уточнил, что РФ и Беларусь вместе состоят в ОДКБ, создано Союзное государство двух стран, а также развиваются обширные...
 
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