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Почему Павел Латушко уехал из Беларуси и что будет с Купаловским? Мнение Сергея Мусиенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Информационная бомба из Telegram-каналов. Павел Латушко – один из лидеров Координационного совета – находится в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом экс-дипломат, министр культуры и руководитель театра заявил сам.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Павел Латушко:
Евгений Пустовой:
Сначала в любви признаются...
Павел Латушко:
Затем под покровом ночи бегут из страны. Чуть ли не в багажнике автомобиля польского посла Артура Михальского. В 1 час 27 минут в пункте пропуска «Берестовица».
«Уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежессированы задолго до этого»
Сергей Мусиенко, политолог:
Бывший директор Купаловского театра не пользовался авторитетом в труппе, когда был директором. Они очень негативно к нему относились. Но почему-то все очень рьяно стали за него в нужный момент. Странная история.
Скорее всего, было обещано и под что Павел Павлович уходил, это на свободный театр, который будет гастролировать по миру. На него деньги. «Вот, всей труппой и уйдем». Сейчас идет реализация. Другое дело, что кто будет эти постановки смотреть по миру? Да, хорошие актеры.
Евгений Пустовой:
«Юридически это не Координационный совет, потому что даже себя не координируют»
Сергей Мусиенко:
Евгений Пустовой:
Это глубоко спланированный шаг по дестабилизации и подрыву наших культурных и моральных устоев
Сергей Мусиенко:
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Новости Беларуси. Информационная бомба из Telegram-каналов. Павел Латушко – один из лидеров Координационного совета – находится в Польше, сообщили в программе...
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