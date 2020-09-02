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Почему Павел Латушко уехал из Беларуси и что будет с Купаловским? Мнение Сергея Мусиенко

02.09.2020 21:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информационная бомба из Telegram-каналов. Павел Латушко – один из лидеров Координационного совета – находится в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом экс-дипломат, министр культуры и руководитель театра заявил сам.  

О том, как это было, разбирался Евгений Пустовой.  

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:  
Этот спектакль собрал зрителей Telegram-каналов. Обошлось без переодеваний и деления реквизитов. Просто «переобулись».    

Павел Латушко:
Вы – эліта, вы – асобы, разам сабраны пад гэтым цудоўным дахам нашага Купалаўскага тэатру.

Евгений Пустовой:
В древности актерский труд называли лицедейством. Из национального достояния – Купаловского театра – сделали театр абсурда.  

Сначала в любви признаются...  

Павел Латушко:  
Гонар быць беларусам – найвялікшая каштоўнасць. Купалаўцы не здрадзілі традыцыям. Купалаўцы не здрадзілі сумленню.  

Почему Павел Латушко уехал из Беларуси и что будет с Купаловским? Мнение Сергея Мусиенко

Затем под покровом ночи бегут из страны. Чуть ли не в багажнике автомобиля польского посла Артура Михальского. В 1 час 27 минут в пункте пропуска «Берестовица».  

«Уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежессированы задолго до этого»

Почему Павел Латушко уехал из Беларуси и что будет с Купаловским? Мнение Сергея Мусиенко

Сергей Мусиенко, политолог:
Крысы ли это, интеллигенты ли это, если они уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежессированы задолго до этого?

Бывший директор Купаловского театра не пользовался авторитетом в труппе, когда был директором. Они очень негативно к нему относились. Но почему-то все очень рьяно стали за него в нужный момент. Странная история.  

Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь

Скорее всего, было обещано и под что Павел Павлович уходил, это на свободный театр, который будет гастролировать по миру. На него деньги. «Вот, всей труппой и уйдем». Сейчас идет реализация. Другое дело, что кто будет эти постановки смотреть по миру? Да, хорошие актеры.

Евгений Пустовой:
Самое интересное: Латушко из Беларуси уехал аккурат перед днем создания партии «Вместе». Страну ранее одним за одним покинули супруги Цепкало, Светлана Тихановская с детьми, Вадим Прокопьев, администраторы антигосударственных Telegram-каналов и даже целая редакция негосударственных интернет-медиа. Страну покинул и известный в узких кругах блогер Мотолько.  

«Юридически это не Координационный совет, потому что даже себя не координируют»

Почему Павел Латушко уехал из Беларуси и что будет с Купаловским? Мнение Сергея Мусиенко

Сергей Мусиенко:  
Юридически это не Координационный совет, потому что даже себя не координируют. То есть когда люди в него входят явочным порядком, выходят, какие-то фамилии мы слышим, потом они говорят, что «я в нем работать не могу по техническим причинам». О чем это говорит? Об искусственности всего этого.  

Александр Лукашенко: он перешёл красную линию. Возбудили дело по захвату власти. Вот он и ответит по закону

Евгений Пустовой:  
Вот и не выдержала тонкая душа Латушко всех этих политических перепетий. Дело не в нынешней власти – дело в тщеславии. Латушко, видимо, понял, что его использовали. А тут еще и театр в год векового юбилея почти развален.

Это глубоко спланированный шаг по дестабилизации и подрыву наших культурных и моральных устоев

Сергей Мусиенко:  
Люди, которые в этом мало-мальски понимают, когда его поставили министром культуры еще до всего этого, они уже сожалели о белорусской культуре. Что и произошло. То есть это давно, глубоко спланированный шаг по дестабилизации и подрыву наших культурных и моральных устоев, потому что целый ряд его решений на посту министра культуры во многом приводил к деградации нашего искусства, того же театра, о котором он сейчас так печется и хочет вывести в Европу. Это история с очень-очень глубоким подтекстом.  

Люди в материале: Евгений Пустовой, Сергей Мусиенко, Павел Латушко, Артур Михальский

 
 
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Новости Беларуси. Информационная бомба из Telegram-каналов. Павел Латушко – один из лидеров Координационного совета – находится в Польше, сообщили в программе...
 
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