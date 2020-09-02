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Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хатынь, Дальва, музей Янки Купалы. Историко-культурные объекты Логойского района находятся под надежным контролем сотрудников районного Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Эти места ежегодно посещают десятки тысяч человек, в том числе туристов. Кроме экскурсоводов, здесь работают и представители мобильного подразделения. Логойский департамент – один из самых современных в области. Он оснащен специальным пультом, куда поступают сигналы со всех охранных объектов. Их около 300.
Павел Тарлецкий, начальник Логойского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:
Логойский Департамент охраны получил новое здание только в 2020 году. Кроме современной техники, здесь появилась и площадка для дрессировки служебных собак.
Четвероногих используют для поиска и задержания преступников по горячим следам.
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Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?
Новости Беларуси. Хатынь, Дальва, музей Янки Купалы. Историко-культурные объекты Логойского района находятся под надежным контролем сотрудников районного...
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