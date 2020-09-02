ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

02.09.2020 22:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хатынь, Дальва, музей Янки Купалы. Историко-культурные объекты Логойского района находятся под надежным контролем сотрудников районного Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

Эти места ежегодно посещают десятки тысяч человек, в том числе туристов. Кроме экскурсоводов, здесь работают и представители мобильного подразделения. Логойский департамент – один из самых современных в области. Он оснащен специальным пультом, куда поступают сигналы со всех охранных объектов. Их около 300.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

Павел Тарлецкий, начальник Логойского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:
Департамент охраны всегда славился качеством планирования своих обязанностей, услуг. И всегда нам говорят только спасибо. Никогда не было каких-то слов негатива, высказанных в наш адрес. Здесь работают одни профессионалы. Команда – больше 140 человек на сегодня – это как аттестованный состав, так и гражданский состав. Все наравне выполняют свои обязанности – как гражданские, так и сотрудники милиции. И когда приезжают иностранцы на данные культурные объекты, всегда встречает их сотрудник Департамента охраны – с улыбкой, красивый, бодрый. И всегда приятно слышать слова благодарности от иностранцев.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

Логойский Департамент охраны получил новое здание только в 2020 году. Кроме современной техники, здесь появилась и площадка для дрессировки служебных собак.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

Четвероногих используют для поиска и задержания преступников по горячим следам.

Люди в материале: Павел Тарлецкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хатынь, Дальва, музей Янки Купалы. Историко-культурные объекты Логойского района находятся под надежным контролем сотрудников районного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика