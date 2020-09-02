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Процентная ставка на рублевом межбанке ушла за 23% годовых

03.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Среда, 2 сентября, стала кошмаром для белорусских банков, переживающих период дикого дефицита рублевой ликвидности из-за ажиотажной скупки валюты и спекулятивного спроса на банковские кредиты.

Сегодня Нацбанк провел запланированный кредитный аукцион по продаже ликвидности на 7 дней, по итогам которого средневзвешенная ставка выросла на 3,68% по сравнению с пятничной и составила 22,25% годовых.

При этом, регулятор оставил неудовлетворенным 458,6 млн. рублевого спроса, который сразу вышел на межбанковский рынок и спровоцировал беспрецедентный рост процентной ставки по рублевым межбанковским кредитам overnight.

По сравнению с минувшим вторником ставка выросла сразу на 5,00% и составила 23,67% годовых.

Рост процентных ставок по межбанковским кредитам происходит на фоне временной приостановке Нацбанком выдачи кредитов overnight по фиксированной ставке для поддержки ликвидности банков.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Среда, 2 сентября, стала кошмаром для белорусских банков, переживающих период дикого дефицита рублевой ликвидности из-за ажиотажной скупки валюты и спекулятивного...
 
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