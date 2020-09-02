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Никита Корзун стал игроком «Шахтёра»

02.09.2020 23:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Никита Корзун отныне игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки», а также киевское «Динамо», которому и принадлежат права на полузащитника, подписали соответствующий трансфер.

Срок соглашения футболиста с белорусским клубом рассчитан до конца 2023 года.

Никита Корзун стал игроком «Шахтёра»

В нынешнем сезоне Корзун провел 12 матчей во втором дивизионе чемпионата Португалии, однако ничем примечательным запомниться не смог. Он появлялся на поле практически в каждом матче, но голевых свершений и ассистов не было.

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Новости Беларуси. Никита Корзун отныне игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки», а также киевское «Динамо», которому и...
 
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