Никита Корзун стал игроком «Шахтёра»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Никита Корзун отныне игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки», а также киевское «Динамо», которому и принадлежат права на полузащитника, подписали соответствующий трансфер.

Срок соглашения футболиста с белорусским клубом рассчитан до конца 2023 года.





В нынешнем сезоне Корзун провел 12 матчей во втором дивизионе чемпионата Португалии, однако ничем примечательным запомниться не смог. Он появлялся на поле практически в каждом матче, но голевых свершений и ассистов не было.