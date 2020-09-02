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В КХЛ запретили бело-красно-белый флаг и герб «Погоня»
Источник материала: Навiны
Белорусские национальные символы входят в перечень изображений, запрещенных для проноса и использования в спортсооружениях во время проведения матчей Континентальной хоккейной лиги.
Во всех клубах КХЛ есть документ «Изображения, символы и знаки, запрещенные для проноса и использования в спортсооружениях во время проведения матчей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею среди мужских команд».
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В документе также указано, что к запрещенным относятся бело-красно-белый флаг, герб «Погоня» и гербовый флаг Российской империи, который используют российские националисты.
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Белорусские национальные символы входят в перечень изображений, запрещенных для проноса и использования в спортсооружениях во время проведения матчей...
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