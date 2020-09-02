В КХЛ запретили бело-красно-белый флаг и герб «Погоня»

Белорусские национальные символы входят в перечень изображений, запрещенных для проноса и использования в спортсооружениях во время проведения матчей Континентальной хоккейной лиги.

Во всех клубах КХЛ есть документ «Изображения, символы и знаки, запрещенные для проноса и использования в спортсооружениях во время проведения матчей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею среди мужских команд».

По сообщению «Прессбола» , большая часть документа относится к символам террористических, экстремистских организаций и т.д. Но флагам государств тоже посвящен раздел. В частности, говорится, что «возможные случаи демонстрации флагов, не имеющих отношения к Чемпионату КХЛ, могут спровоцировать серьезные конфликты на трибунах, осложнить отношения между клубами КХЛ, представляющими различные страны».

В документе также указано, что к запрещенным относятся бело-красно-белый флаг, герб «Погоня» и гербовый флаг Российской империи, который используют российские националисты.