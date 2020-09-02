КС: Павел Латушко уехал из Беларуси на несколько дней

Член координационного совета, экс-министр культуры и экс-дипломат Павел Латушко поехал за границу для участия в экономическом форуме и проведения встреч с польским правительством. После этого он планирует вернуться в Беларусь.

Об том рассказали в Координационном совете 2 сентября.

«Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск», - заявил «Интерфаксу» официальный представитель совета Антон Родненков. Он добавил, что белорусские власти оказывают на Латушко давление.

«Мы считаем, что вчерашние заявления Александра Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление», - сказал он.

Позже Латушко рассказал, что принимает участие в экономическом форуме. В нем будут принимать участие главы крупнейших компаний стран Центральной и Восточной Европы, дипломаты и представители стран.

«Ни в каком багажнике машины я границу не пересекал, а прошел ее вполне официально в международном пункте пропуска», - отметил Латушко.

Он добавил, что планирует также провести ряд встреч в правительстве Польши, затем в Литве, где встретится с представителями МИД и парламента. Со Светланой Тихановской встреча пока не планировалась.

Латушко намерен заняться и организацией работы актеров театра Янки Купалы, откуда они ушли вслед за отставкой директора.

После форума и проведения встреч политик планирует вернуться в Минск.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, Латушко выехал в Польшу в сопровождении польского посла Антона Михальского.

(1 сентября Александр Лукашенко заявил, что член президиума КС, бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко "перешел красную линию", став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.)По словам президента, в оппозиции уже «разобрались» и «оценили услуги» экс-госслужащего Латушко.

«Поверьте моей информации, там ребята разобрались. Там и так им места не хватает, их же "черная сотня" там, а портфелей в правительстве 20, ну и президентский - 21. А куда остальным? А тут он еще», - добавил Лукашенко.