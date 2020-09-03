В Витебске открыли долгострои: дорогу (строили 6 лет) и «подземку» (возводили еще с 1980-х)

Источник материала: Tut.by

В Витебске 2 сентября открыли новую дорогу в микрорайон Билево. Участок проспекта Строителей длиной 860 метров — от улицы Бровки до улицы Короткевича — строили с 2014 года. В этот же день начали ходить люди в подземном переходе возле телезавода.



Фото: Игорь Матвеев

Красную ленточку перерезали губернатор Николай Шерстнев, мэр Вадим Зарянкин и другие чиновники. Первыми новую трассу опробовали авто с красно-зелеными флагами. А после автопарада «За Беларусь!» в Билево пустили общественный транспорт.

На дороге — три полосы движения в каждом направлении. Посередине — 5-метровая зеленая зона. Есть одна велосипедная и две пешеходные дорожки. Вдоль новой трассы поставили пять остановочных павильонов.



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Мэр Витебска Вадим Зарянкин. Фото: Игорь Матвеев

Дорогу начали строить в 2014 году, однако из-за отсутствия денег работы надолго застопорились. Возобновились они в 2019 году.

Магистраль строили с двух сторон: с улицы Петруся Бровки и Старобабиновичского тракта. Работы под железнодорожным мостом проводили, не прекращая движения транспорта.

2 сентября — счастливый день и для многострадального подземного перехода на проспекте Строителей. Его начали строить более 30 лет назад. Галереи перехода возвели еще в 1980-е, потом он был затоплен, там жили рыбы и лягушки. И вот наконец здесь могут ходить люди.

Это четвертый подземный переход в Витебске. По отделке и дизайну он похож на «подземки» на площади Победы, Московском проспекте, у Летнего амфитеатра.



Подземный переход. Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев

На открытии магистрали губернатор Николай Шерстнев отметил, что власти и дальше будут уделять внимание спальному микрорайону Билево:

— 1 сентября мы приняли великолепную школу, в которой будут заниматься 2 тысячи учеников. Но проблема осталась: родители около 250 детей не смогли их сюда устроить из-за недостатка мест. Не снят вопрос и с детскими садами. За 20 лет в Билево ввели в строй всего лишь три детсада, в целом это около 700 мест.

По словам Шерстнева, сейчас на стадии госэкспертизы проект по строительству в Билево детского сада — начальной школы почти на 800 мест. Работы начнут уже в 2020 году. А сдать объект намерены в 2022-м.

В планах властей также благоустройство и озеленение Билево.



Фото: Игорь Матвеев