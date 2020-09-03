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Путин распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с «бандподпольем» в Беларуси, Украине и странах Балтии
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Льготы приурочены к 75-летию Победы.
«Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Беларуси и Украине», — передает
«Бандподпольем» в советское время называли послевоенное вооруженное сопротивление советской власти.
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Путин распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с «бандподпольем» в Беларуси, Украине и странах Балтии
Президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Льготы приурочены к 75-летию Победы.
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