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Путин распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с «бандподпольем» в Беларуси, Украине и странах Балтии

03.09.2020 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Льготы приурочены к 75-летию Победы.

«Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Беларуси и Украине», — передает ria.ru со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Бандподпольем» в советское время называли послевоенное вооруженное сопротивление советской власти.
 
 
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Президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Льготы приурочены к 75-летию Победы.
 
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