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Канопацкая: Беларусь столкнется с угрозой сохранения государственности

03.09.2020 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический кризис, с которым столкнулась Республика Беларусь, поставит ребром вопрос о сохранении нашей государственности.




Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая.

По ее словам, сложившаяся в Беларуси ситуация в конечном итоге приведет к тому, что страна столкнется с серьезным экономическим кризисом.

«Кризис политический мы уже наблюдаем. Будет стоять вопрос о сохранении нашей государственности», - подчеркнула она.

В то же время Канопацкая считает, что участившиеся контакты между белорусским лидером Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным никак не говорят о «резком потеплении» в отношениях двух стран.

«Никакого "резкого потепления" отношений не наблюдается. Владимир Путин решает исключительно свои вопросы. Поздравление с Днем рождения (Александра Лукашенко – прим. ред.) - банальный политес. Наши страны формально стороны Союзного договора», - подытожила она.

Напомним, что 31-го августа состоялся телефонный разговор двух лидеров, на котором стороны договорились о новой встрече. Она состоится 10 сентября.
 
 
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Политический кризис, с которым столкнулась Республика Беларусь, поставит ребром вопрос о сохранении нашей государственности.
 
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