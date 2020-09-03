Канопацкая: Беларусь столкнется с угрозой сохранения государственности













«Политринга» высказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспондентувысказала депутат Палаты представителей 6–го созыва, кандидат в президенты Беларуси 2020 года Анна Канопацкая.





По ее словам, сложившаяся в Беларуси ситуация в конечном итоге приведет к тому, что страна столкнется с серьезным экономическим кризисом.





«Кризис политический мы уже наблюдаем. Будет стоять вопрос о сохранении нашей государственности», - подчеркнула она.





В то же время Канопацкая считает, что участившиеся контакты между белорусским лидером Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным никак не говорят о «резком потеплении» в отношениях двух стран.





«Никакого "резкого потепления" отношений не наблюдается. Владимир Путин решает исключительно свои вопросы. Поздравление с Днем рождения (Александра Лукашенко – прим. ред.) - банальный политес. Наши страны формально стороны Союзного договора», - подытожила она.





Напомним, что 31-го августа состоялся телефонный разговор двух лидеров, на котором стороны договорились о новой встрече. Она состоится 10 сентября.