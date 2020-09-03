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Воздушные шары подняли Дэвида Блейна на высоту 7500 метров над пустыней (видео)

03.09.2020 08:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Помните ролики с «уличной магией» от иллюзиониста Дэвида Блейна? Он вновь напомнил о себе. Блейн устроил перформанс при поддержке YouTube: поднялся на 52 воздушных шарах над Аризоной, а затем отцепился от них и приземлился с парашютом.

Изначально перформанс «Вознесение» должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за сложности с реализацией его перенесли в пустыню Аризона. Воздушные шары заполнили гелием, и они смогли поднять 47-летнего иллюзиониста на высоту более 7,5 километра.

После этого Блейн несколько минут подышал кислородом из баллона и отцепил экипировку от связки с шарами (2:45:12). Вернулся на землю иллюзионист с помощью парашюта.

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Помните ролики с «уличной магией» от иллюзиониста Дэвида Блейна? Он вновь напомнил о себе. Блейн устроил перформанс при поддержке YouTube: поднялся на 52 воздушных...
 
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