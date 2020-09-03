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Воздушные шары подняли Дэвида Блейна на высоту 7500 метров над пустыней (видео)
Источник материала: Onliner
Помните ролики с «уличной магией» от иллюзиониста Дэвида Блейна? Он вновь напомнил о себе. Блейн устроил перформанс при поддержке YouTube: поднялся на 52 воздушных шарах над Аризоной, а затем отцепился от них и приземлился с парашютом.
Изначально перформанс «Вознесение» должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за сложности с реализацией его
После этого Блейн несколько минут подышал кислородом из баллона и отцепил экипировку от связки с шарами (2:45:12). Вернулся на землю иллюзионист с помощью парашюта.
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse, GPS
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Помните ролики с «уличной магией» от иллюзиониста Дэвида Блейна? Он вновь напомнил о себе. Блейн устроил перформанс при поддержке YouTube: поднялся на 52 воздушных...
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