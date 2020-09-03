Воздушные шары подняли Дэвида Блейна на высоту 7500 метров над пустыней (видео)

Источник материала: Onliner

Помните ролики с «уличной магией» от иллюзиониста Дэвида Блейна? Он вновь напомнил о себе. Блейн устроил перформанс при поддержке YouTube: поднялся на 52 воздушных шарах над Аризоной, а затем отцепился от них и приземлился с парашютом.

Изначально перформанс «Вознесение» должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за сложности с реализацией его перенесли в пустыню Аризона. Воздушные шары заполнили гелием, и они смогли поднять 47-летнего иллюзиониста на высоту более 7,5 километра.

После этого Блейн несколько минут подышал кислородом из баллона и отцепил экипировку от связки с шарами (2:45:12). Вернулся на землю иллюзионист с помощью парашюта.