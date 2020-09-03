Какие курсы доллара и евро установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс продажи банком доллара в четверг утром составил 2,68 рубля, а евро — 3,165 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,75 рубля (Банк Решение), а ниже всего — 2,68 рубля (Банк БелВЭБ, Абсолютбанк, Статусбанк). В разных обменниках одного банка курс валют может отличаться.

Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Абсолютбанке — 2,665 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 3,25 рубля (Банк Решение), а ниже всего — 3,165 рубля (Абсолютбанк).

Сдавать евро выгоднее всего в Paritetbank и Абсолютбанк — 3,147 рубля.