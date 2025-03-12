«Чиновник на себя риск не возьмет. Это должен сделать бизнес». Как предприниматели и представители государства обсудили проблемы с цифровизацией экономики

Источник материала: ProBusiness





Такой тезис прозвучал из уст одного из экспертов на конференции «Цифровая трансформация бизнеса в сфере производства услуг: концептуальные подходы, тенденции и практика», которую провел Республиканский клуб директоров. Представители госсектора и руководители компаний попытались выяснить, почему стоит ускорить темпы цифровизации и роботизации процессов на белорусских предприятиях, что этому препятствует сейчас и как преодолеть существующие барьеры. Те, кто уже стал внедрять передовые технологии, поделились кейсами.

Что значит «цифровизация» для бизнеса и для государства?

Для начала давайте разберемся, что значит цифровизация для бизнеса и для страны, в целом. В перовом случае — это прежде всего возможность укрепить свои позиции на рынке и увеличить конкурентные преимущества. Во втором — обеспечение устойчивого экономического роста и формирование восприятия на мировой арене. Тогда возникает вопрос, кто больше должен быть заинтересован в усилении темпов цифровизации: государство или бизнес?





Директор Ассоциации «Робототехника и искусственный интеллект» Александр Шеко, к примеру, считает, что для развития цифровой трансформации важен триумвират государства, науки и частного бизнеса. Обсуждая вопрос, он привел в пример опыт Южной Кореи, где ключевым элементом являлась наука, которую развивают в университетах и академиях. В Беларуси же, по его словам, все передовые знания лежат в бизнесе:

— Если бы у нас было, как в Корее, то это был бы какой-то важный задел. Нам нужны кейсы и лучшие практики, которые покажут, как успешно можно реализовать модель индустрии 4.0. в обрабатывающей промышленности.





Но в Беларуси, к сожалению, реальными кейсами могут поделиться считанные компании, к примеру СООО «Белвест» и ОАО «Савушкин продукт». В определенный момент их руководство осознало, что без оптимизации процессов, они рискуют стать неконкурентоспособными. Первый заместитель генерального директора СООО «Белвест» Виктор Гурин рассказал, что без цифровых технологий было бы довольно непросто осуществлять взаимодействие с держателями 5 млн карт лояльности, своевременно поздравлять каждого клиента с днем рождения, предлагать акции и повышать активность в соцсетях. Также, как и невозможно поддерживать связь с большой сетью магазинов и выдерживать давление электронной коммерции.

«Переход на новый технологический уклад требует переосмысления на уровне менеджмента, на уровне владельцев компаний»

В начале внедрения цифровых процессов главными задачами для «Белвеста» было достижение целостности данных, снижение операционных затрат, уменьшение непроизводительных транзакций и ручного труда, получение возможности прогнозирования и сохранения пользовательских предпочтений, а также освоение передачи задачи ИИ-агентам.

Чтобы получить нужный результат, «Белвест» стал действовать поэтапно: 2013 году внедрил SAP ERP, в 2014-м — POS, HYBRIS, в 2017-м — 1-й этап внедрения MES-системы, в 2019-м — 1-й этап внедрения PLM-системы, в 2024-м — 2-й этап внедрения MES-системы, а в 2025-м планируется 2-й этап внедрения PLM-системы. С 2019 по 2024 годы шла реализация проекта роботизации.





Очевидно, что в данном случае бизнес, а именно топ-менеджеры компаний, проявили активность в оптимизации процессов на своих производствах. И ректор УО «Брестский технический университет» Сергей Касперович считает, что это правильный подход. На цифровизацию нужны деньги и руководство должно понимать, за какой период времени вложенные средства вернутся.

— Дело в том, что переход на новый технологический уклад требует переосмысления на уровне менеджмента, на уровне владельцев компаний. Зачем мне это надо? Ведь каждый должен понимать сроки окупаемости определенных технологий. Сегодня звучали весьма противоречивые данные. Если мы говорим о серьезных решениях в области цифровизации, то там будет и серьезный срок окупаемости. Если речь о локальных решениях, то и сроки будут меньше. Здесь важно понимать, что никуда от этого не деться. Чем быстрее мы сформируем понимание и у менеджеров, и у представителей системы образования, которая готовит кадры, о необходимости оперативно внедрять, просчитывая экономику вопроса, новейшие технологии и подходы, тем скорее появится шанс, что мы не отстанем.





Что касается окупаемости, то данные из докладов экспертов и те, что озвучили руководители компаний, которые уже стали внедрять цифровые решения, действительно очень разнились. К примеру, по оценке заместителя директора БСПН им. Кунявского Дмитрия Крупского, промышленный робот, способный осуществлять довольно несложные операции (отливку, погрузку, склейку поверхностей, изготовление деталей) окупится предприятию в среднем в течение двух лет. Но, если речь о более сложных решениях, то сроки намного больше. Вот, что по этому поводу сказал Виктор Гурин:

— Мы, как те, кто пошел по этой тернистой тропе и погрыз этот кактус, не столь оптимистичны в радостных цифрах (в частности, два года окупаемости роботизированных решений). Возможно, если это решение типовое и это робот-перекладчик, да. Но, если это интеллектуальный робот, на которого завязан целый цикл подготовки и последующих операций, задействованных в цепочку, к сожалению, это так не работает. Наш проект по роботизации, точнее два проекта, даже по самым оптимистичным прогнозам — это минимум семь лет окупаемости.





«Нужно уходить от госзаказчика и переходить к системе грантов на инновационные проекты и науку»

Получается, что даже имея понимание о необходимости цифровизации, сдерживающим фактором у бизнеса является отсутствие средств. И вот тут мы снова возвращаемся к вопросу заинтересованности государства, которое может профинансировать необходимые для развития проекты.

«Господдержка должна быть, но здесь нужно пересматривать ее механизм», — считает генеральный директор ОАО «ЦНИИТУ» Андрей Косовский:

— У нас в стране, если хочешь получить какие-то бюджетные средства, должен быть какой-то госзаказчик. В его качестве должен выступить госорган. Вот, к примеру, у «Белинвеста» госзаказчиком был Беллегпром. Мы знаем, что во время переговоров отношения там были непростыми. И есть до сих пор. Несмотря на то, что есть, что показать. Вот эту проблему тоже надо решать. У нас, к сожалению, поддержка идет через чиновников. Она и надо, чтобы шла через них, но в данной сфере нужно уходить от госзаказчика и переходить к системе грантов на инновационные проекты и науку. В основном, все страны идут через венчурный капитал.





Эксперты вспомнили американскую систему SBIR. Она действует в США с 1982 года и представляет собой конкурсную программу для поддержки малого и среднего бизнеса в период проведения дорогостоящих исследований и разработок. Если после выделения гранта, проект оказался успешным, компания может претендовать на большую сумму. В Беларуси же никто не хочет рисковать, получая деньги из бюджета, потому что один рубль нужно окупить пятью. Если этого не случится, то обяжут еще заплатить штраф.

Андрей Косовский подчеркнул, что подобную систему нужно пересматривать: «Любой проект по цифровизации инновационный, а чиновник на себя риск не возьмет. Это должен сделать бизнес».

«Не все меряется деньгами. Необходимо смотреть вперед и адекватно оценивать свою конкурентоспособность через 2−3 года»

Александр Шеко также говорит, что, несмотря на относительно длительные сроки окупаемости, руководители компаний просто обязаны мыслить стратегически и анализировать ситуацию на рынке в обозримом будущем. При обсуждении он упомянул кейс компании БЕЛАЗ, которая производит крупногабаритную карьерную технику и поставляет ее на традиционные для Беларуси рынки:

— Эта компания с 2016 года совместно с Академией наук занимается развитием системы беспилотных карьерных самосвалов. Долгое время рынок сбыта был традиционным для нашей страны, но сейчас на него зашли китайские производители. Причем стали предлагать не аналогичные решения, а конкретные роботизированные комплексы. Пока что к ним присматриваются, но очень скоро ситуация может кардинально изменится. Не все меряется деньгами. Необходимо смотреть вперед и адекватно оценивать свою конкурентоспособность через 2−3 года, — убежден эксперт.





Кроме того, Александр Шеко рекомендует не опираться на позиции среди стран СНГ и вспомнить, какая ситуация была до санкций:

— Если мы посмотрим на Евразийское пространство, то все более-менее хорошо. Уровень готовности белорусских предприятий к цифровизации в сравнении с компаниями той же Киргизии или Армении выше и пониже, чем в РФ, но это не показатель. Надо посмотреть, как это было до всех санкционных активностей в отношении нашей страны. Если сравнить позиции с Польшей и Литвой, то по всем индексам, которые стоило бы учесть, а это, к примеру, уровень готовность внедрения ИИ и внедрения робототехнического комплексов, мы уже тогда значительно отставали. Сейчас это отставание усугубилось.

«Страна будет вынуждена ускориться, потому что предприятия не просто утратят позиции, а столкнутся с проблемой кадров и нехваткой ручного труда»

Сергей Касперович также считает, что «Беларусь значительно отстает, но страна будет вынуждена ускориться, потому что предприятия не просто утратят позиции, а столкнутся с проблемой кадров и нехваткой ручного труда». Кроме того, он согласен, что государство должно использовать стимулирующие механизмы, как в налогообложении, так и в научно-информационной поддержке.

Что касается стандартов, то директор Белорусского института стандартизации и сертификации Александр Скуратов комментирует ситуацию так:

— Несмотря на недостаточную активность на международной арене и отсутствие Беларуси в международных комитетах по стандартизации, элементы, которые находятся в прикладной сфере все же разрабатываются. К примеру, серия стандартов «Умный дом», над которой работает ОАО «Гипросвязь». В прошлом году мы ввели на территории Беларуси около десятка российских стандартов для того, чтобы поддержать сферу беспилотных транспортных средств. Семимильными шагами разевается проект «Умный город». Что касается производственного бизнеса — да, тут есть вопросы.





«Умный город» — это единая цифровая платформа, на которой будут собраны статистические данные от исполкомов, а также информация о деятельности предприятий. В нее будут интегрированы уже существующие «умные» решения. На конференции об инновационной системе рассказала заместитель министра связи и информатизации Татьяна Рускевич. По ее словам, платформа должна заработать к концу 2025 года и будет функционировать в столице, областных центрах и 11 региональных городах. Благодаря оцифровке данных, предприятиям больше не нужно будет формировать отчеты, а люди смогут получать услуги и совершать покупки без предъявления паспорта. Что важно, системой обяжут пользоваться все госорганы.

Как видно, большинство экспертов сошлись на том, что все же бизнес должен быть драйвером в процессе цифровизации, но, как отметил Александр Шеко, есть нюанс — в Беларуси большая доля ресурсов и предприятий принадлежит государству. Вероятно, разумное решение — это работа сообща. Государство должно мотивировать бизнес к действиям, а он, в свою очередь, осознавать, что без роботизации и цифровизации процессов конкурировать с такими высокотехнологичными странами, как Китай, Южная Корея и тем более Япония будет просто невозможно.



