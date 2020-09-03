Власти Беларуси разрабатывают соцмеры на случай остановки предприятий

Источник материала: АФН

Белорусские власти готовятся к неизбежным остановкам и простоям крупных промышленных предприятий на фоне низкого спроса и затоваренности складов.

Речь идет о мерах по сокращению бюджетных расходов на выплату зарплат на период вынужденной остановки предприятия, и по упрощению процедуры увольнения-обратного найма на период простоя.

Такой вывод следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа, выдержки из которого публикует Интерфакс-Запад .

"В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы", - говорится в проекте документа.

При этом работник имеет право отсутствовать на рабочем месте в период остановки работы, но средний заработок за ним не сохраняется (средний заработок влияет на размер премий). Кроме того, в период приостановления работы работникам разрешат работать полный день (на другм предприятии) по совместительству.

При необходимости возобновить деятельность предприятия наниматель должен будет "с уведомлением о вручении" сообщить работнику не позднее, чем за два дня о дате выплаты зарплаты. В этом случае работник обязан выйти на работу "не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты заработной платы в полном объеме".

Между тем, в проекте оговаривается, что в ряде случаев не допускается приостановление работы. Перечень таких случаев определит правительство. В качестве компенсации за задержку выплаты зарплаты работникам таких предприятий планируется выплачивать компенсацию в размере 3% от оклада за каждый рабочий день задержки.

Кроме того, соответствии с проектом, планируется ужесточить порядок действия гражданско-правовых договоров. В частности, нанимателям будет запрещено заключение таких договоров, если в штате предприятия есть сотрудники, тарифно-квалификационные характеристики которых "содержат аналогичные трудовые функции". Также будет запрещено одновременное заключение или действие договоров с двумя и более гражданами на выполнение одинаковых работ. При нарушении данного порядка нанимателя оштрафуют.

Кроме того, департамент госинспекции труда Минтруда получит право получать от банков сведения о выплате зарплаты.