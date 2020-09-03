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Почему есть все признаки, что мы скатываемся в жесткий кризис

03.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дыра в бюджете может достигнуть впечатляющих размеров.

Почему есть все признаки, что мы скатываемся в жесткий кризис
По итогам первого полугодия 2020 года белорусский бюджет недосчитался 2,2 миллиардов рублей. И, судя по всему, во втором полугодии дефицит бюджета будет продолжать расти.

Станет ли такая дыра в бюджете серьезным вызовом для белорусской власти, «Салiдарнасцi» рассказал экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

– Это большая сумма. А дефицит на конец года может быть 5-6 миллиардов, и эту сумму нужно будет как-то рефинансировать. А сейчас возможности для рефинансирования, я бы сказал, отсутствуют.

Чтобы закрыть дыру в бюджете, возможно, придется печатать рубли, что девальвирует национальную валюту. А это, в свою очередь, вызовет проблемы с обслуживанием госдолга, который по большей части взят в валюте.

Второй вариант – очень сильно сокращать бюджетные расходы. Это тоже проблематично, учитывая, что в этом году Лукашенко значительно увеличил расходы на армию, силовиков, пенсионеров и медицину, – считает собеседник.


По мнению Владимира Ковалкина, сейчас сложно прогнозировать экономическую ситуацию в Беларуси, но можно говорить о трендах.

– А тренды таковы, что Нацбанк закрывает для банков доступ к ликвидности, иностранные кредиторы закрыли нашим банкам и государству лимиты. Те же евробонды торгуются на бирже по 9-10% годовых. По сути, это запретительные ставки.

Есть все признаки, что мы скатываемся в жесткий кризис, за которым идут два «д» – девальвация и дефолт. Во всяком случае, пока события развиваются именно в этом направлении.

По словам экономиста, усугубляет ситуацию тот факт, что «люди решили наказать власть рублем», отказываясь от госуслуг и устраивая стачки на предприятиях.

– Какие-то последствия мы увидим уже по итогам месяца, а какие-то, как отток айтишников из страны, станут ощутимы уже ближе к зиме, – предупреждает собеседник.
 
 
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