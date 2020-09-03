Почему есть все признаки, что мы скатываемся в жесткий кризис

По итогам первого полугодия 2020 года белорусский бюджет недосчитался 2,2 миллиардов рублей. И, судя по всему, во втором полугодии дефицит бюджета будет продолжать расти.





«Салiдарнасцi» рассказал экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Станет ли такая дыра в бюджете серьезным вызовом для белорусской власти,рассказал экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.





– Это большая сумма. А дефицит на конец года может быть 5-6 миллиардов, и эту сумму нужно будет как-то рефинансировать. А сейчас возможности для рефинансирования, я бы сказал, отсутствуют.





Чтобы закрыть дыру в бюджете, возможно, придется печатать рубли, что девальвирует национальную валюту. А это, в свою очередь, вызовет проблемы с обслуживанием госдолга, который по большей части взят в валюте.





Второй вариант – очень сильно сокращать бюджетные расходы. Это тоже проблематично, учитывая, что в этом году Лукашенко значительно увеличил расходы на армию, силовиков, пенсионеров и медицину, – считает собеседник.









По мнению Владимира Ковалкина, сейчас сложно прогнозировать экономическую ситуацию в Беларуси, но можно говорить о трендах.





– А тренды таковы, что Нацбанк закрывает для банков доступ к ликвидности, иностранные кредиторы закрыли нашим банкам и государству лимиты. Те же евробонды торгуются на бирже по 9-10% годовых. По сути, это запретительные ставки.





Есть все признаки, что мы скатываемся в жесткий кризис, за которым идут два «д» – девальвация и дефолт. Во всяком случае, пока события развиваются именно в этом направлении.





По словам экономиста, усугубляет ситуацию тот факт, что «люди решили наказать власть рублем», отказываясь от госуслуг и устраивая стачки на предприятиях.





– Какие-то последствия мы увидим уже по итогам месяца, а какие-то, как отток айтишников из страны, станут ощутимы уже ближе к зиме, – предупреждает собеседник.