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Супруга Дениса Дудинского до сих пор не знает, по какой причине задержан ее муж

03.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возле здания суда Центрального района Минска немноголюдно. Обстановка достаточно спокойная. Среди присутствующих жена задержанного вчера Дениса Дудинского Екатерина Раецкая. Держится спокойно и рассказывает о произошедшем.

Она говорит, что последний раз говорила с мужем вчера в 17:30. После этого в течение трех часов Денис не выхолил на связь. Абонент все это время был недоступен. После Екатерине набрали с неизвестного номера. Голос в трубке сообщил, что ее муж задержан.

Причина задержания Дудинского Раецкой пока неизвестна, статья предъявленного обвинения, еще какая-то информация — та же история. Единственное, Екатерина знает, что ее супруг находится на Окрестина.

Дмитрий Кохно — там же. Факт установлен женами мужчин, которые держат связь со вчерашнего вечера.

Пока что они ждут хоть какую-то информацию. Решается вопрос об оказании юридической помощи.

— У вас есть догадки, по какой причине задержали Дудинского и Кохно?

— Оба они — заметные ребята, которые высказали свою позицию. Вероятно, поэтому и задержали, — ответила Раецкая.

Чуть позже появилась информация из суда, мол, материалы дела на данный момент сюда не поступали. Когда это случится, работники учреждения сказать не могут.

 
Теги: Минск
 
 
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Возле здания суда Центрального района Минска немноголюдно. Обстановка достаточно спокойная. Среди присутствующих жена задержанного вчера Дениса Дудинского...
 
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