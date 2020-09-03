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Астрономы поймали мощнейший гравитационный сигнал из космоса
Источник материала: Tut.by
Большая международная команда ученых сообщила о наблюдении рождения черной дыры промежуточной массы — в 142 раза тяжелее Солнца. Она стала продуктом слияния дыр «предыдущего поколения», гравитационные волны которого зафиксировали обсерватории LIGO и Virgo. Событие GW190521 стало наиболее масштабным из слияний, которые когда-либо наблюдали оба инструмента. Об этом рассказывается в серии статей, опубликованных в журналах
Сверхмассивные черные дыры, способные набирать миллионы и миллиарды масс Солнца, формируются в результате коллапса газа в центральной части больших галактик. Коллапс крупных звезд приводит к появлению черных дыр не более 65 солнечных масс: по современным представлениям, более массивные звезды взрываются, полностью
Теоретически, если собственная масса звезд превышает 200 солнц, они способны, погибая, порождать черные дыры, но в этом случае масса дыры составит не менее 120 солнц. Таким образом, промежуток между 65 и 120 солнечными массами можно назвать «запрещенным». Тем не менее, анализируя данные о гравитационно-волновом событии
Самой интересной из этой троицы выглядит черная дыра в 85 солнц — массивнее верхнего предела, теоретически возможного для дыр звездных масс. Возможно, она сформировалась сразу после Большого взрыва, в числе первичных («примордиальных») черных дыр, или же сама стала продуктом более раннего слияния дыр «предыдущего поколения». Кроме того, GW190521 стало наиболее масштабным событием из всех, которые до сих пор регистрировались гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO и Virgo. По
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Слияние черных дыр GW190521, зарегистрированное в прошлом году, оказалось самым масштабным в истории наблюдений, а одним из участников события была дыра...
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