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Для поддержания курса рубля Нацбанк мог выбросить на биржу рекордную сумму ЗВР

03.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Точно мы узнаем об этом не раньше понедельника, пока лишь предположение

Портал banki24.by оценил объем валютных интервенций, которые проводил Национальный банк Беларуси в августе с целью сглаживания колебаний курса. Ранее член правления НБРБ Дмитрий Мурин признал, что регулятор проводил валютные интервенции и ожидает сокращения резервов по итогам месяца.

Портал отмечает, что в марте 2020 года, когда в Беларуси бушевал валютный кризис, ЗВР сократились на рекордные 1,018 млрд USD. При этом резервные активы властей в валюте упали на 1,017 млрд USD, объем торгов по доллару на бирже за март составил 936,1 млн USD, а платежи Нацбанка и Минфина по валютным долгам — 226,5 млн USD.

Официальные данные по ЗВР на 1 сентября по графику появятся в понедельник. На сегодня известен объем биржевых торгов по паре USD/BYN — это 1,128 млрд USD. Заметно, что валютная паника в августе была больше, чем в марте. Оценка платежей Минфина и Нацбанка по долгам за август тоже появится 7 сентября.

Но в середине августа Нацбанк опубликовал приблизительную оценку расходов. Валовые оттоки по ссудам и бумагам и ценным бумагам в валюте прогнозировались в объеме 471,3 млн USD. Кроме этого, власти имели условные обязательства в валюте по сроку «август» на  744,9 млн USD. Таким образом, в августе Нацбанк находился в более сложной ситуации, чем в марте.

Возможно, именно поэтому правительство срочно запросило рефинансирование российских кредитов. Соответственно, интервенции на рынке с высокой вероятностью были таковы, что привели к сокращению ЗВР более чем на 1 млрд USD.

«Не исключаем, что рекорд по падению резервов в марте окажется перебит, причем с солидным запасом», — полагают banki24.by.
 
 
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Точно мы узнаем об этом не раньше понедельника, пока лишь предположение
 
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