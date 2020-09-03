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У посольства Польши в Беларуси прошел пикет «Не дадим развалить страну»

03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске возле посольства Польши прошел митинг с названием «Не дадим развалить страну» – он против вмешательства во внутренние дела Беларуси и в поддержку мира и безопасности.

Здесь собрались сторонники действующей власти. Активисты, представители общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные белорусы пришли с национальными флагами и плакатами. В Беларуси не раз подчеркивали свою позицию: не вмешиваться во внутренние дела страны третьим государствам.

«Мы понимаем и знаем, где формируются эти взгляды, пишутся сценарии, происходит финансирование, поэтому мы считаем, что должны донести свою точку зрения до посольства в данном случае», – сказал активист.

«Мы хотим быть независимыми, и чтобы судьбу нашей страны мы решали сами – народ Республики Беларусь», – подчеркнул участник акции.

«Пришел кто-то и решил нам указывать, что нам делать. Нет, этого не будет. Мы верим в то, что разума сегодня в Беларуси гораздо больше, и мы обязательно победим», – отметила активистка.

Против вмешательства во внутренние дела Беларуси сегодня скандировали и в Гродно. Горожане собрались высказать свою позицию у польского консульства.

Аналогичная акция протеста прошла в понедельник у литовского посольства в Беларуси.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Здесь собрались сторонники действующей власти. Активисты, представители общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные белорусы пришли с...
 
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