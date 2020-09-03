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Лукашенко назначил мэра Минска Анатолия Сивака вице-премьером
03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил мэра Минска Анатолия Сивака вице-премьером, передает агентство
Новым градоначальников стал Владимир Кухарев, до этого занимавший пост заместителя председателя правительства.
Ранее белорусский лидер
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Новым градоначальником стал Владимир Кухарев, до этого занимавший пост заместителя председателя правительства.
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