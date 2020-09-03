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Лукашенко назначил мэра Минска Анатолия Сивака вице-премьером

03.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил мэра Минска Анатолия Сивака вице-премьером, передает агентство БЕЛТА.

Новым градоначальников стал Владимир Кухарев, до этого занимавший пост заместителя председателя правительства.

Ранее белорусский лидер назначил Ивана Тертеля председателем КГБ, а Валерий Вакульчик, до настоящего времени работавший в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен госсекретарем Совета безопасности Республики Беларусь.



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Теги: Минск
 
 
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Новым градоначальником стал Владимир Кухарев, до этого занимавший пост заместителя председателя правительства.
 
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