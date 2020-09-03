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«Как раньше, уже не будет». Топ-менеджер EPAM - о Координационном совете и ИТ-бизнесе
Источник материала: Tut.by
Не так давно мы
Почему топ-менеджер ИТ-компании присоединился к Координационному совету
Максим Богрецов работает в EPAM 23 года. По окончании школы парень пошел на факультет прикладной математики и быстро начал работать в сфере программирования. После выпуска он даже одно время трудился у Юрия Зиссера — примерно в 1993−94 годах в «Надежных программах» — но затем их пути разошлись.
— Я всю жизнь в этой индустрии. Когда я оканчивал университет, было модно (поскольку никаких денег не было) пойти в банк или стать бухгалтером. Но никому после выпуска не приходило в голову идти программировать. А поскольку я тогда уже этим занимался и даже немного зарабатывал, сам для себя, то остался в этой области. И вот с 1997 года я работаю в EPAM, — рассказывает Максим. — У меня белорусский паспорт, другого гражданства нет. Я проживаю за рубежом постоянно, наверное, с двухтысячного года, но поскольку сердце нашего бизнеса здесь, я часто бывал в Беларуси: старался приезжать раз в месяц-полтора — у меня в Минске живет папа, ему 87 лет, родной брат, много друзей и коллег. Так что это не тот случай, когда ты уехал и смотришь издалека.
Возможно, так было бы и поныне, если бы не
После такого Максим Богрецов понял, что не может оставаться в стороне. И перед первым заседанием Координационного совета (который произошел 19 августа) он присоединился к кампании.
Как он
— Понятно, мы не ожидали, что так все будет, хотя ближе к выборам было видно, что движ уже пошел, — говорит собеседник. — Почему именно сейчас, а не пять, десять лет назад? Потому что каждый год все менял. Каждый год класс людей — свободных, прямо со студенческой скамьи, которые много ездят по миру и хорошо говорят на английском — становился больше. А тот электорат, на котором Александр Григорьевич пришел в 1994-м, постоянно уменьшался. Помню, в год, когда он стал президентом, в стране были талоны на масло.
И пять, и десять лет назад были люди, которые старались принципиально говорить правду. Но тогда было непонятно, что дальше с этим делать. А сейчас все совершенно другое: не только ИТ, но и другие коммерческие предприятия выросли. Плюс еще люди выбрали реальных кандидатов, не из старой политики, а потом еще и нашли способ проверить достоверность подсчета голосов.
При этом Максим признается, что он не ожидал такой жестокости со стороны силовиков и раньше не сталкивался с подобным.
— Да, у меня был приятель, который в конце 90-х служил в Баку и видел разгоны, были родственники, которые возвращались из Афганистана. Но ничего похожего на то, что происходило в Минске 9−10 августа, не было и близко — очень мало белорусов помнит подобное, особенно учитывая, что это против мирного населения. У каждого на улице есть «контакты второго уровня» — человек, которого избили. В таких условиях персональный риск становится не настолько критичным, как вопрос — а что можно сделать.
После такого просто стоять в стороне немного стыдно. Ведь можно многое сделать, особенно действуя на своей территории — где работают креатив, мозги, экономика, аргументы и так далее. Против такого у нынешней власти шансов нет — они могут только продолжать удерживать все это небольшим процентом силы и печатать деньги.
У нас в Координационном совете собрались разные люди, но мы знаем, что правда на нашей стороне. Наша миссия в том, чтобы справедливость была восстановлена. Это придает силы.
Опять же мы делаем все по закону и остаемся в правовом поле, в отличие от «другой стороны». Поэтому, думаю, все будет хорошо, вопрос только — когда.
Как долго Максим Богрецов будет в составе совета?
Максим подчеркивает, что выступает как частное лицо — поэтому он и взял бессрочный отпуск, как, впрочем, и Павел Либер,
— В своем посте в Facebook вы написали, что можно построить общество с помощью современных цифровых технологий. Вы имели в виду «Голос»?
— Не только: есть разные группы, причем не только ребята, которые пришли из софт-разработки. Это другое поколение, намного моложе меня, и они реально горят идеей, как можно построить новое гражданское общество с маленьким правительством, где при помощи цифрового метода мнение народа моментально доводится до власти.
Конечно, работы, особенно первые пару лет, будет много. Ведь сейчас каждый день, что Беларусь проводит в таком состоянии, убивает и нашу репутацию, и работающие экономические рычаги. Но знаете, что будет сразу? Люди, которые сейчас по какой-то причине не могут высказываться открыто и громко, те, кто уехал или те, кто остался и тихонько сидит у себя на кухне, придут и будут помогать строить новое общество.
Пока Максим не знает, сколько он проведет в своем «бессрочном отпуске» — как он говорит, «мы работаем день в день до победы».
— Вы же понимаете, что сейчас происходит. Каждый день проходит слух, что очередного члена Координационного совета задержали, поэтому пока думать о том, что я буду делать впоследствии, нет времени. Но по факту здесь должна появиться легитимная власть, настоящая, честная, это минимальный релиз, который мы должны делать. А потом уже можно будет разные вопросы обсуждать.
И когда легитимность власти будет восстановлена, уберется это давление, мы начнем видеть самых разных и очень классных людей, которые готовы продолжать работать и вести общество вперед. Например, есть костяк команды, который хорошо знает экономику и понимает, что следует начать делать прямо сейчас.
Но пока ежедневная рутина — это разговоры о продолжающемся насилии, о том, что мы можем сделать, коммуникация и сбор информации, и передача ее власти, чтобы они поняли, что находятся в тупике, из которого нет выхода, и никто работать на них не будет.
— Вы имеете в виду ПВТ?
— И ПВТ в том числе. Ведь Парк — это же не только прямые деньги, но и влияние на вторичный рынок, бизнес, продажу жилья, сферу обслуживания и так далее. Я люблю приводить в пример Новую Боровую — понятно, кто живет в таких районах: половина работает в производстве программного обеспечения. Это такой паровозик, который тянет за собой многие сервисы.
Должен быть какой-то базовый слой денег, чтобы все эти процессы в экономике крутились. Наверняка у власти есть умные люди, но немного тех, кто понимает, как работают механизмы современной экономики. У них в голове все еще государственные заводы, административные процедуры и так далее.
— Что именно сделали власти для создания ПВТ? Сказали что-то вроде «ладно, мы этого не понимаем, но давайте сделаем». Да, справедливости ради надо отметить, что они все же позволили создать условия, что помогло, особенно когда индустрия была молода и ей было тяжело вставать на ноги. Но просто сказать «ладно, не будем вас трогать, идите работайте» и действительно что-то сделать для развития сферы — разные вещи.
Помню, в нашем офисе, где мы начинали, стояла железная дверь, за которой был совершенно другой мир. С одной стороны — страна как есть, а за дверью — люди говорят по-английски и совершенно иначе выстраивает рабочие отношения. И вот этот уровень свободы вышел за пределы офиса.
Ты начинаешь с того, что тебе по крайней мере позволяют существовать, а потом ты занимаешь все больше и больше пространства вокруг. И теперь уже ту свободу, к которой люди привыкли в офисах, они хотят видеть на улицах и во всех областях обычной жизни.
То есть, поясняет собеседник, за эти годы выросло поколение других людей, с иными ценностями, которые не готовы мириться с чувством несправедливости. Разумеется, не все такие — но, отмечает Максим, в любой стране есть инициативные люди, которые организовывают и помогают остальным двигаться вперед.
— У них больше креатива и энергии, и это как раз те, кого сейчас избивают — самые инициативные, самые свободные и самые важные, те, кто в будущем должен будет обеспечить все пенсии, в том числе нынешним силовикам.
ИТ-бизнес уедет из Беларуси?
В последнее время
— Но мы, люди, которые вышли отсюда и связаны с Беларусью, так или иначе придумаем, как продолжить работу в этой стране. Но еще раз свобода, справедливость, правда — это пререквизиты, — отмечает он. — Контракт между бизнесом, обществом и властью должен быть восстановлен, и власть должна быть другая, адекватная. Невозможно заниматься восстановлением, пока этого не будет сделано. Пока в стране дубинки и сбор людей на площадях — никто ничего в это инвестировать не будет.
Он помнит времена, когда EPAM не позиционировал себя как чисто белорусскую компанию. Но за последние десять лет бренд белорусского программного обеспечения приобрел вес, и сегодня он несет урон «не по дням, а по часам».
— Сейчас производительность упала у всех — неважно, закручивает ли человек гайки на заводе или печатает на клавиатуре. Почему здесь открывают офисы ИТ-компании? Потому что в Беларуси производительность выше, и это всегда было нашим преимуществом. Но после всех этих событий наша производительность снизилась — она стала ниже, чем у других конкурирующих пространств. Беларусь, безусловно, уникальна — по производительности, качеству работы и всему остальному. Лучше нет. Но это при условии, что люди нормально работают. А если их голова занята другим, то смысла во всем этом мало.
Максим уверен: чем скорее сменится власть, тем будет лучше для экономики.
— Но нужно не ждать, а работать над этим. И нет, как раньше, уже не будет, вернуть не получится. Да, первое время после перемен будет хуже в материальном плане, не все же сразу. Но мы станем дышать свободнее, и общество начнет заживать.
Безусловно, смена власти и правил произойдет. Общество для этого созрело. Вы наверняка и сами видите: структуры вроде Координационного совета не направляют, а, скорее агрегируют то, что идет снизу, пытаются собрать это воедино и высказать власти в более-менее удобоваримой форме. Это же реально идет снизу. Так что нет смысла задерживать весь совет — на наше место просто придут другие.
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Поговорили со старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым, который взял бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету.
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