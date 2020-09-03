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Литературных слов больше нет: избитого до комы подростка задержали и увезли на допрос в СК

03.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16-летнего Тимура М., которого в жутчайшем состоянии привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки, доставили в УСК по Минску.

Литературных слов больше нет: избитого до комы подростка задержали и увезли на допрос в СК
Тимур в больнице
Как рассказал его адвокат Станислав Абразей со ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура, подростка задержали сегодня утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки), передает tut.by

Больше никаких обстоятельств дела Станислав Абразей на данный момент не знает, он срочно выехал в Минск к своему подзащитному. Он отметил, что молодой человек старшей сестры Тимура рассказал, что подростка задержали вместе с сестрой сегодня утром. Сейчас он в УСК по Минску, его планируют допрашивать в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).

Напомним, Тимур М. был в медикаментозной коме, его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.
 
Теги: Минск
 
 
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16-летнего Тимура М., которого в жутчайшем состоянии привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной...
 
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