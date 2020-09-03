Международная федерация прокомментировала просьбу перенести ЧМ по хоккею из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Международная федерация хоккея (IIHF) пока не планирует перенос чемпионата мира из Беларуси. Об этом РБК заявил глава IIHF Рене Фазель.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы еще не получали письма от Латвии, будем ждать. На данный момент мы не планируем менять место проведения чемпионата. Мы обсудим эту ситуацию в середине сентября, посмотрим, в любом случае мы следим за ситуацией», — сообщил Фазель.

Ранее в четверг премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о начале переговоров с IIHF о переносе белорусской части чемпионате мира 2021 года в другое государство.

Кариньш в августе заявлял, что Латвия не исключает отказа от совместного с Беларусью проведения чемпионата мира. В частности, сообщалось, что он попросил Министерство образования и науки Латвии, которое также отвечает за спорт, связаться с IIHF, чтобы совместно найти правильное решение.

Вопрос переноса из Беларуси мирового первенства возникает не в первый раз. Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сообщал, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Беларуси после выборов президента страны.