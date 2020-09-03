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Международная федерация прокомментировала просьбу перенести ЧМ по хоккею из Беларуси
Источник материала: Tut.by
Международная федерация хоккея (IIHF) пока не планирует перенос чемпионата мира из Беларуси. Об этом
«Мы еще не получали письма от Латвии, будем ждать. На данный момент мы не планируем менять место проведения чемпионата. Мы обсудим эту ситуацию в середине сентября, посмотрим, в любом случае мы следим за ситуацией», — сообщил Фазель.
Ранее в четверг премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о начале переговоров с IIHF о переносе белорусской части чемпионате мира 2021 года в другое государство.
Кариньш в августе заявлял, что Латвия не исключает отказа от совместного с Беларусью проведения чемпионата мира. В частности, сообщалось, что он попросил Министерство образования и науки Латвии, которое также отвечает за спорт, связаться с IIHF, чтобы совместно найти правильное решение.
Вопрос переноса из Беларуси мирового первенства возникает не в первый раз. Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сообщал, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Беларуси после выборов президента страны.
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Международная федерация хоккея (IIHF) пока не планирует перенос чемпионата мира из Беларуси. Об этом РБК заявил глава IIHF Рене Фазель.
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