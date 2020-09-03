Мишустин и Головченко обсудили экономические вопросы в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России прибыл в Минск. Михаил Мишустин уже провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Главной темой сегодня стала экономика. Скоро начнутся переговоры в расширенном составе, и делегации обеих стран возглавят премьер-министры. Стоит отметить, что в Минск вместе с Михаилом Мишустиным также прибыли вице-премьеры России Дмитрий Чернышенко и Алексей Аверчук, министр культуры, главы Минспорта, Минэнерго, Минпромтогра и министр здравоохранения.

Начался визит Михаила Мишустина во Дворец Независимости со встречи с президентом Александром Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что стороны значительно продвинулись в решении наболевших вопросов, а Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Беларуси.

Напомним, что Александр Лукашенко еще несколько дней назад заявил, что премьеры должны договориться о рефинансировании белорусского госдолга перед россиянами. Речь идет о сумме в миллиард долларов. Роман Головченко и Михаил Мишустин трижды созванивались за последние недели, скоро станет известно, какие позиции им удалось согласовать.

Также ранее стало известно, что в ближайшие две недели Москву с визитом посетит Александр Лукашенко. Дату пока согласовывают. Намечена встреча с Владимиром Путиным, а сегодняшняя встреча во Дворце Независимости предваряет эти переговоры.