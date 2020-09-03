Peugeot обновил еще один кроссовер - 5008

Источник материала: Tut.by

Всего пару дней назад французы рассказали об обновленном 3008 , а теперь поделились информацией о модели с индексом 5008 — обе машины построены на общей платформе EMP2.





Продажи 5008 начались в 2017 году, и с тех пор реализовано более 300 тысяч экземпляров модели. Как и 3008, старший кроссовер получил схожий объем внешних изменений — это решетка радиатора без обрамления, более агрессивное оформление головной оптики с вертикальными «клыками» ходовых огней, цифровой индекс модели на капоте, новый передний бампер с боковыми вентиляционными прорезями глянцевого черного цвета и декоративной накладкой и закрытые прозрачным затемненным стеклом задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота





В салоне — новый центральный сенсорный экран мультимедиа-системы диагональю 10 дюймов, а переключатель режимов движения (Normal, Sport и Eco) на центральной консоли теперь доступен у всех комплектаций 5008 с автоматической трансмиссией. Доступны также безрамочное зеркало заднего вида и новые варианты отделки интерьера, а за доплату, как и прежде, предлагается третий ряд с двумя съемными сиденьями.





Адаптивный круиз-контроль у 5008 обзавелся функцией Stop & Go (самостоятельное возобновление движения после остановки продолжительностью не более трех секунд), а список электронных ассистентов пополнился системой ночного видения с дальностью действия 250 м (изображение с инфракрасной камеры выводится на центральный дисплей).





Силовые агрегаты остались прежними — 5008 доступен с двумя бензиновыми моторами PureTech объемом 1,2 л (130 л.с.) и 1,6 л (180 л.с.), а также с двумя дизелями BlueHDi 1.5 и 2.0 (также со 130 и 180 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат».









Как и 3008, обновленный кроссовер 5008 поступит в продажу на рынке Европы в конце 2020 года.