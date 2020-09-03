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Представлены планшеты с экранами «как E-ink, только лучше» — они цветные и воспроизводят видео

03.09.2020 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания TCL представила планшеты (10 TABMAX и 10 TABMID) с новым типом экранов, в которых применяется проприетарная технология NXTPAPER. В TCL дисплеи на ее основе называют комбинацией «экрана и бумаги». Они отличаются «отсутствием мерцания» и «пагубного синего свечения». При этом такие дисплеи отличаются повышенным уровнем контраста (в сравнении с «электронными чернилами) и качественной цветопередачей.

Рассказывая о безопасности для зрения, в TCL упоминают экраны на E-Ink, а также сообщают об 11 патентах на технологии защиты зрения и специальные сертификаты.

Представлены планшеты с экранами «как E-ink, только лучше» — они цветные и воспроизводят видео

В смартфонах дисплеи NXTPAPER не появятся — их будут устанавливать в планшеты и электронные книги. Разрешение матриц составляет Full HD, они тоньше в сравнении с имеющимися на рынке ЖКИ и на 65% менее прожорливые в плане потребления энергии. В отличие от E-Ink, NXTPAPER позволяют проигрывать видео с нормальным фреймрейтом.

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Компания TCL представила планшеты (10 TABMAX и 10 TABMID) с новым типом экранов, в которых применяется проприетарная технология NXTPAPER. В TCL дисплеи на ее основе называют...
 
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