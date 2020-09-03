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Представлены планшеты с экранами «как E-ink, только лучше» — они цветные и воспроизводят видео
Источник материала: Onliner
Компания TCL
Рассказывая о безопасности для зрения, в TCL упоминают экраны на E-Ink, а также сообщают об 11 патентах на технологии защиты зрения и специальные сертификаты.
В смартфонах дисплеи NXTPAPER не появятся — их будут устанавливать в планшеты и электронные книги. Разрешение матриц составляет Full HD, они тоньше в сравнении с имеющимися на рынке ЖКИ и на 65% менее прожорливые в плане потребления энергии. В отличие от E-Ink, NXTPAPER позволяют проигрывать видео с нормальным фреймрейтом.
10.3" IPS (1920x1200), Android, MediaTek Helio P22T, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, LTE, цвет серый
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A10, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
10.1" (1920x1200), Android, Exynos 7904, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, LTE, цвет черный
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Компания TCL представила планшеты (10 TABMAX и 10 TABMID) с новым типом экранов, в которых применяется проприетарная технология NXTPAPER. В TCL дисплеи на ее основе называют...
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