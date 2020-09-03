Мишустин: российская вакцина поможет Беларуси справиться с пандемией COVID

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Руководитель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская вакцина от COVID-19 подтвердила высокую эффективность, а ее применение поможет справиться с пандемией.

Ранее президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что республика будет одним из первых государств, куда РФ поставит собственную вакцину от COVID-19. Кроме того, Беларусь будет участвовать в завершающем этапе тестирования препарата.

"Препарат разработан нашими специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и он уже подтвердил свою высокую эффективность. Не сомневаюсь, что совместное применение российской вакцины поможет нам вместе справиться с глобальной пандемией", – сказал Мишустин в Минске во время переговоров со своим коллегой Романом Головченко.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19 – "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Ее будут выпускать совместно с Российским фондом прямых инвестиций.