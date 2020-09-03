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Мишустин: российская вакцина поможет Беларуси справиться с пандемией COVID
03.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Руководитель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская вакцина от COVID-19 подтвердила высокую эффективность, а ее применение поможет справиться с пандемией.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что республика будет одним из первых государств, куда РФ
"Препарат разработан нашими специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и он уже подтвердил свою высокую эффективность. Не сомневаюсь, что совместное применение российской вакцины поможет нам вместе справиться с глобальной пандемией", – сказал Мишустин в Минске во время переговоров со своим коллегой Романом Головченко.
Российский Минздрав в августе зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19 – "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Ее будут выпускать совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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Ранее президенты Беларуси и России договорились, что республика будет одной из первых государств, куда РФ поставит собственную вакцину.
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