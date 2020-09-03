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КХЛ одобрила перенос матча «Динамо» с «Йокеритом»
Источник материала: Tut.by
Финское издание
По информации сайта, «Йокерит» в течение двух недель добивался переноса игры, но минское «Динамо» не давало на это согласися.
Решение о том, что матч будет перенесен приняла КХЛ, причем это было сделано в 11.30 (за полтора часа до вылета в Минск). После этого «Йокерит» отменил чартер.
Напомним, что сегодня КХЛ
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Финское издание Ilta Sanomat пишет, что матч между минским «Динамо» и хельсинкским «Йокеритом» не состоится сегодня с согласия Континентальной хоккейной лиги.
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