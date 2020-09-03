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КХЛ одобрила перенос матча «Динамо» с «Йокеритом»

03.09.2020 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Финское издание Ilta Sanomat пишет, что матч между минским «Динамо» и хельсинкским «Йокеритом» не состоится сегодня с согласия Континентальной хоккейной лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации сайта, «Йокерит» в течение двух недель добивался переноса игры, но минское «Динамо» не давало на это согласися.

Решение о том, что матч будет перенесен приняла КХЛ, причем это было сделано в 11.30 (за полтора часа до вылета в Минск). После этого «Йокерит» отменил чартер.

Напомним, что сегодня КХЛ объявила, что матч между «Динамо» и «Йокеритом» третьего сентября не состоится. Ранее в Финляндии требовали от «джокеров» не прилетать в Минск. Болельщики даже грозили бойкотом домашних матчей клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Финское издание Ilta Sanomat пишет, что матч между минским «Динамо» и хельсинкским «Йокеритом» не состоится сегодня с согласия Континентальной хоккейной лиги.
 
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