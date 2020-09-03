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Телеведущему Денису Дудинскому дали 10 суток ареста
03.09.2020 16:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: lbuckshee.com
Шоумен была задержан 2 сентября, а сегодня его дело слушалось в суде Первомайского района.
Независимые наблюдатели, которые дежурили в суде, смогли лишь узнать, что Дудинскому дали 10 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), сообщает
По данным наблюдателей, дело телеведущего Дмитрия Кохно,
Оба телеведущих выступали в соцсетях с осуждением жестких действий силовиков и оба лишились работы на телевидении.
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Шоумен была задержан 2 сентября, а сегодня его дело слушалось в суде Первомайского района.
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