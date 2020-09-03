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Телеведущему Денису Дудинскому дали 10 суток ареста

03.09.2020 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: lbuckshee.com

Шоумен была задержан 2 сентября, а сегодня его дело слушалось в суде Первомайского района.

Независимые наблюдатели, которые дежурили в суде, смогли лишь узнать, что Дудинскому дали 10 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), сообщает Tut.by.  О каком мероприятии идет речь, когда оно проходило – пока неизвестно. Адвокат на процессе не присутствовал.

По данным наблюдателей, дело телеведущего Дмитрия Кохно, также задержанного 2 сентября, будет рассмотрено в суде Первомайского района.

Оба телеведущих выступали в соцсетях с осуждением жестких действий силовиков и оба лишились работы на телевидении.  
 

 
 
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Шоумен была задержан 2 сентября, а сегодня его дело слушалось в суде Первомайского района.
 
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