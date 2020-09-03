Телеведущему Денису Дудинскому дали 10 суток ареста

Источник материала: Ежедневник

фото: lbuckshee.com

Шоумен была задержан 2 сентября, а сегодня его дело слушалось в суде Первомайского района.

Независимые наблюдатели, которые дежурили в суде, смогли лишь узнать, что Дудинскому дали 10 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), сообщает Tut.by . О каком мероприятии идет речь, когда оно проходило – пока неизвестно. Адвокат на процессе не присутствовал.

По данным наблюдателей, дело телеведущего Дмитрия Кохно, также задержанного 2 сентября , будет рассмотрено в суде Первомайского района.

Оба телеведущих выступали в соцсетях с осуждением жестких действий силовиков и оба лишились работы на телевидении.

