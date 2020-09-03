Владельцы аккумуляторного завода под Брестом намерены продолжить строительство

Источник материала: АФН

На днях в Сети появилась копия обращения в Брестский облисполком, подписанная директором ООО «Аккумуляторный Альянс» Дмитрием Бутовым. В письме от 25 августа руководитель предприятия просит отменить решение главы областной вертикали о приостановке строительства аккумуляторного завода.

Дмитрий Бутов аргументирует это тем, что аккумуляторный завод получил все необходимые разрешения: положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз, а также разрешение на выбросы, сообщает tut.by.

«После отмены указанного распоряжения предприятие сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам с последующим вводом в эксплуатацию. Дополнительно сообщаем, что в процессе выполнения пусконаладочных работ, а также после ввода объекта в эксплуатацию в рамках экологического мониторинга на предприятие будут приглашаться независимые эксперты с целью подтверждения экологической безопасности завода АКБ», — сообщается в письме.

В пресс-службе ООО «Аккумуляторный Альянс» подтвердили подлинность обращения.

В Сети также появилось похожее по тексту обращение в администрацию президента с просьбой отменить решение председателя облисполкома. Письмо вызвало сомнения в подлинности. В документе не стояли подписи, отсутствовали штампы. В пресс-службе ООО «Аккумуляторный Альянс» на вопрос о подлинности документа ответили, что подобного обращения в администрацию президента они не составляли и не отправляли.

Напомним, 22 июня Лукашенко во время встречи с активистами пообещал, что судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум.