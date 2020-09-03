В помощь бизнесу. Можно ли снизить штраф, который начислили контролеры

Если бизнесмен нарушит административное законодательство, ему придется заплатить штраф.

О том, как можно его уменьшить, Naviny.by рассказывает адвокат адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Алексей Король.

Всё внимание к примечанию

Если бизнесмен не доплатил или неправильно уплатил налоги, контролеры отразят этот факт в акте проверки.

Затем организацию (ее должностных лиц) привлекут к административной ответственности по статье 13.6 КоАП .

Справка. Штраф за неуплату налога составляет 40% от общей суммы, а дополнительно к доначислению налогов начисляются пени.

Однако штраф может быть уменьшен в два раза, если в отношении этого правонарушения применяется общая ответственность по статье 13.6 КоАП.

При этом бизнесмен должен погасить всю сумму доначисленного налога до составления протокола об административном правонарушении.

Отдельного внимания заслуживает примечание к статье 13.6 КоАП.

В нем названы случаи, когда неуплата налога не признается административным нарушением.

В том числе речь идет о ситуациях, когда:

- плательщик своевременно направил платежное поручение об уплате налога, но налог не был уплачен, потому что на его текущих/расчетных счетах не хватало средств;

- плательщик внес изменения и дополнения в налоговую декларацию (расчет) и уплатил налоги/сбор/пошлину до назначения камеральной проверки или составления акта по результатам такой проверки.

Полное освобождение — это реально?

Всё, о чем мы будем говорить ниже, осуществимо и во время административного процесса, то есть когда налоговый орган еще только рассматривает вопрос о привлечении бизнесмена к ответственности, и во время судебного обжалования.

По статье 8.3 КоАП юридическое лицо, которое совершило правонарушение, может быть освобождено от ответственности.

Но только если добровольно возместит или устранит причиненный вред либо исполнит свою обязанность, за невыполнение которой на бизнесмена был наложен штраф.

Речь здесь идет об уплате доначисленных налогов.

Однако на практике эту норму проверяющие фактически не используют. Зачастую бизнесменов по статье 8.3 КоАП освобождают от ответственности не полностью, а частично.

Как уменьшить штраф в два раза

Суд или орган, который ведет административный процесс, могут уменьшить размер штрафа, если одновременно выполнены два условия:

- есть смягчающие обстоятельства — например, до рассмотрения дела предприниматель добровольно возместил или устранил нанесенный вред, либо исполнил обязанность, за невыполнение которой его собрались наказать;

- отсутствуют отягчающие обстоятельства — например, бизнесмен совершил повторно противоправное деяние.

Справка. Обстоятельства, которые смягчают административную ответственность, приведены в статье 7.2 КоАП, а обстоятельства, которые отягчают, — в статье 7.3 КоАП.

Таким образом, для того чтобы штраф был уменьшен, бизнесмену нужно исполнить обязанность, за невыполнение которой на него было наложено такое административное взыскание.

То есть он должен уплатить причитающуюся сумму налога/сбора/пошлины, причем отягчающих обстоятельств, что названы в статье 7.3 КоАП, быть не должно.

Справка. В силу пункта 3 примечания к статье 13.6 КоАП суд фактически обязан не просто уменьшить размер штрафа, а снизить его в два раза.

Если доначисленные налоги уже уплачены, а обстоятельства, которые могут отягчить ответственность, не выявлены, организация вправе ходатайствовать об уменьшении размера штрафа.

Главное, признать свою вину

Когда на юридическое лицо налагается штраф, учитываются не только обстоятельства, которые отягчают административную ответственность, но и те, что смягчают ее.

Важно. Способы снижения административной ответственности устанавливаются налоговой службой или судом.

При этом суд может признать смягчающими иные обстоятельства, не указанные в КоАП.

Справка. В пункте 2 письма Высшего хозяйственного суда № 02-34/164 от 26 января 2012 года приведен примерный перечень таких обстоятельств.

Для юридических лиц «иными обстоятельствами» может быть признание вины, их сложное финансовое положение или отсутствие фактов привлечения к административной ответственности в прошлом.

Однако то, что бизнесмен совершил действие, которое классифицировано как обстоятельство, смягчающие административную ответственность, не означает, что ему безусловно смягчат административное наказание.

Этот вопрос остается исключительно на усмотрение суда.

Два меньше чем восемь

Возникает вопрос о том, как могут применяться на практике эти самые иные обстоятельства, которые смягчают ответственность.

Они релевантны, когда размер ответственности определен в виде не точной суммы, а есть «коридор».

К примеру, по статье 13.6 КоАП неуплата или неполная уплата плательщиком, другим обязанным лицом суммы налога/сбора/пошлины, совершенные должностным лицом юридического лица по неосторожности и выявленные в результате камеральных проверок, влекут наложение штрафа в размере от двух до 8 базовых величин (от 54 до 216 рублей).

В этой ситуации суд может присудить определенный размер штрафа — две или, к примеру, восемь базовых величин. Но поскольку есть обстоятельства, которые смягчают ответственность, то лицо, в отношении которого ведется административный процесс, может ходатайствовать о применении минимальной ответственности.

Освободить от взысканий может спецкомиссия

Существует еще один способ освобождения — обращение в межведомственную комиссию по освобождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней.

Справка. Работа комиссии регламентирована указом № 340 от 23 июля 2015 года.

Сразу оговоримся, что бюрократическая процедура в этом случае весьма сложная, а шанс быть освобожденным от штрафов и пеней при обращении в комиссию вовсе невелик.

Вообще, складывается впечатление, что сама процедура была разработана де-факто для госпредприятий, хотя де-юре ходатайствовать о ее применении могут и частные фирмы.

Вкратце процедура выглядит следующим образом.

Сначала заявитель подает ходатайство — не напрямую в комиссию, а в Мингорисполком или облисполком, которые передадут документ выше.

К ходатайству необходимо приложить документы — их перечень приведен в пункте 2 указа № 340.

В самом ходатайстве бизнесмену следует назвать причины, по которым он просит комиссию освободить его от административного взыскания/уплаты штрафов и пеней.

Кроме того, ему нужно привести и обосновать сведения о социальных и экономических последствиях наложения административного взыскания/уплаты пеней и последствиях освобождения от него.

Сюда необходимо включить информацию о значимости для Беларуси (ее административно-территориальной единицы) результатов, которые заявитель обязуется достичь в случае, если его освободят от такого взыскания/пеней.

За освобождением можно обращаться в комиссию в течение года с того момента, как было вынесено постановление о наложении административного взыскания или решения, на основании которого доначислены пени.

Кроме того, есть случаи, когда подавать такое ходатайство нельзя — они названы в пункте 3 указа № 340.

Это в том числе ситуация, когда бизнесмен находится в процессе ликвидации, то есть стал банкротом.

О том, как отменить или пересмотреть результаты проверки — в нашем следующем материале.

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