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Синоптики ждут теплый сентябрь: на 1—1,5 градуса выше нормы

03.09.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным Белгидромета, нынешний сентябрь будет теплым. По прогнозу средняя температура будет выше климатической нормы в +11—13 градусов на 1—1,5 градуса. Число осадков собирается быть в пределах климатической нормы 49—77 мм. Правда, минимальные уровни воды в реках в сентябре будут ниже средних многолетних значений.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют теплую летнюю погоду, передает БЕЛТА.

Так, 5 сентября страна будет по большей части находиться в области повышенного атмосферного давления. Будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, а вот утром и днем — кратковременные дожди и грозы. Но в основном по западу страны. Ночью и утром будет слабый туман, ветер юго-западный, порывистый при грозах. Температура воздуха ночью +7...+13°С, по западу до +15°С, днем +18...+25°С.

6 сентября погода также будет облачная с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10...+16°С, днем +16...+23°С, по юго-востоку республики воздух прогреется до +24...+26°С.

 
 
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По данным Белгидромета, нынешний сентябрь будет теплым. По прогнозу средняя температура будет выше климатической нормы в +11—13 градусов на 1—1,5 градуса. Число...
 
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