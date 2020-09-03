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Биткоин устал? Курс криптовалюты снова ниже $11 тысяч

03.09.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недавно биткоин поставил рекорд, превысив показатели лета 2019 года и добравшись до отметки в $12,4 тыс. за единицу. Затем популярная криптовалюта закрепилась на уровне чуть более $11 тыс., где и пребывала до последнего времени. Однако по причинам, понятным, вероятно, только аналитикам, ее курс сегодня опустился ниже психологической отметки (на самом деле их много — психологических отметок) в $11 тыс. за «монету».

Биткоин устал? Курс криптовалюты снова ниже тысяч

Объяснения колебания курса появляются разные. Согласно одной из гипотез, между крупными майнерами назревает «война»: одни хотят начала очередного ралли, другие противятся этому. Аналогичное мнение высказывалось и раньше.

Тем временем в России готовятся поправки в законодательство, которые в случае их принятия значительно ограничат перечень операций с криптовалютами. По данным «Известий», документ подразумевает, что заниматься добычей криптовалюты в России будет можно, а получать за это оплату в привычной форме — нет.

Поправки означают прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме нескольких исключений: наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительное производство. За все остальные сделки с цифровой валютой может быть введена административная и уголовная ответственность: до 100 тыс. рублей штрафа (примерно $1,3 тыс.) и до семи лет лишения свободы. Таким образом, майнинг, например, станет бесполезным.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Недавно биткоин поставил рекорд, превысив показатели лета 2019 года и добравшись до отметки в $12,4 тыс. за единицу. Затем популярная криптовалюта закрепилась на...
 
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