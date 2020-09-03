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Биткоин устал? Курс криптовалюты снова ниже $11 тысяч
Источник материала: Onliner
Недавно биткоин поставил рекорд, превысив показатели лета 2019 года и
Объяснения колебания курса появляются разные. Согласно одной из гипотез, между крупными майнерами назревает «война»: одни хотят начала очередного ралли, другие противятся этому. Аналогичное мнение высказывалось и раньше.
Тем временем в России готовятся поправки в законодательство, которые в случае их принятия значительно ограничат перечень операций с криптовалютами. По
Поправки означают прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме нескольких исключений: наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительное производство. За все остальные сделки с цифровой валютой может быть введена административная и уголовная ответственность: до 100 тыс. рублей штрафа (примерно $1,3 тыс.) и до семи лет лишения свободы. Таким образом, майнинг, например, станет бесполезным.
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
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Недавно биткоин поставил рекорд, превысив показатели лета 2019 года и добравшись до отметки в $12,4 тыс. за единицу. Затем популярная криптовалюта закрепилась на...
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