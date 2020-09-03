ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в мире

03.09.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: iz.ru

После развода она получила часть акций компании.

Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире после развода с Джеффом Безосом. Сам, кстати, владеет 207 млрд долларами, и ему пророчат звание первого триллионера в истории.

Состоянии экс-супруги Безоса оценивается Bloomberg Billionaires Index  в 68 млрд долларов.

Ранее Скотт являлась самой состоятельной женщиной США. В мире она уступало первенство внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер.

В рейтинге миллиардеров, который обновляется в режиме реального времени, Скотт занимает 12-е место, а Бетанкур-Майер — 13-е. Состояние последней выросло на 459 млн и составляет 66,8 млрд долларов, пишет РБК.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После развода она получила часть акций компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Носович: без белорусского транзита Клайпеда может стать "городом-призраком"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика