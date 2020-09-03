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Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в мире
03.09.2020 18:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: iz.ru
После развода она получила часть акций компании.
Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире после развода с Джеффом Безосом. Сам, кстати, владеет 207 млрд долларами, и ему пророчат звание первого триллионера в истории.
Состоянии экс-супруги Безоса оценивается Bloomberg Billionaires Index в 68 млрд долларов.
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После развода она получила часть акций компании.
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