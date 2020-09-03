Источник материала: Ежедневник

фото: iz.ru

После развода она получила часть акций компании.

Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире после развода с Джеффом Безосом. Сам, кстати, владеет 207 млрд долларами, и ему пророчат звание первого триллионера в истории.

Состоянии экс-супруги Безоса оценивается Bloomberg Billionaires Index в 68 млрд долларов.



Ранее Скотт являлась самой состоятельной женщиной США. В мире она уступало первенство внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в мире После развода она получила часть акций компании.

В рейтинге миллиардеров, который обновляется в режиме реального времени, Скотт занимает 12-е место, а Бетанкур-Майер — 13-е. Состояние последней выросло на 459 млн и составляет 66,8 млрд долларов, пишет