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Носович: без белорусского транзита Клайпеда может стать "городом-призраком"
03.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Литовские власти считают себя "геополитическими крестоносцами" на постсоветском пространстве, для которых первичным всегда был вопрос сдерживания России, убежден собеседник Sputnik.
© Sputnik / Андрей Александров
"Литовские политики считают себя борцами с империей ― с российской империей во всех ее проявлениях, начиная от средневековья и заканчивая путинской Россией. Для них глубоко вторично, что будет с Клайпедой, с клайпедским портом и с теми десятками тысяч клайпедчан, которые там работают", ― рассуждает Носович.
Если бы было по-другому, не было бы такой массовой эмиграции из Литвы ― рекордной в европейских масштабах, за 30 лет своей независимости Литва потеряла почти треть населения, отмечает собеседник. Кроме того, Литва ежегодно признается самой пьющей страной в мире и входит в пятерку мировых лидеров по суицидам, это может говорить о том, что государству до населения нет особого дела, и такая политика уже привела к закрытию многих бюджетообразующих предприятий и уничтожению целых городов, рассуждает спикер.
"Если говорить об Игналинской АЭС, то для ее работы еще в советские годы был построен целый город. После закрытия станции в 2009 году он уверенно превращается в город-призрак, там нечего делать и негде работать. И если эта безумная политика в случае Беларуси доведет до банкротства клайпедский порт, то такая же участь города-призрака ожидает и Клайпеду", ― резюмирует Носович.
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При этом Литва никогда по-настоящему не боялась потерять белорусский транзит, потому что для руководства Литвы вопросы экономики глубоко вторичны, считает...
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