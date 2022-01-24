Главная → Новости → Разное Гражданская и религиозная панихида в Минске: отличительные особенности 24.01.2022 10:21 — Разное | Ритуал.бел Размер текста: A A A Источник материала: Ритуал.бел Древнеримский поэт Гораций, живший в I столетии до Р. Хр, был прав, когда высказал следующую мысль: "Смерть стучится ко всем одинаково". И не играет роли, речь идет о женщине или мужчине, о богатом или бедном, все равно приходится умирать в свое время. То же самое касается тех, кто верит в Бога или отвергает Его существование. Они также уходят в мир иной. Вернее, это касается души, потому что здесь у каждого умершего остается тело.



Отличительные особенности панихиды



При организации похорон особое внимание стоит уделить панихиде. Раньше это была чисто религиозная процедура. Сейчас считается просто прощанием с умершим. И между религиозной и светской панихидой имеются свои отличия. При прощании скорбь и плач обязательно присутствуют. Не играет роли, насколько верят в Бога присутствующие, потому что тяжело расставаться с близким человеком.



Но здесь многое что зависит от того, каких религиозных идей придерживался умерший. Это обязательно влияет на исполняемые при проведении панихиды обряды:



- православные отдают предпочтение отпеванию покойника;

- католики предпочитают проводить специальную мессу;

- протестанты стараются организовать практически обычное богослужение;

- мусульмане проводят прощание по определенным предписаниям.



А у евреев свои традиции. В любом случае уделяется внимание тому, что душа ушла в иной мир, а теперь надо позаботиться об оставшемся теле.



Погребение или кремация?



Если это светские похороны, можно выбирать погребение на кладбище или кремацию. Все зависит от предпочтения семьи. Что касается траурного мероприятия, проводимого по религиозной традиции, здесь имеются свои ограничения. Например, как у мусульман, так и у евреев наблюдается полный запрет на сожжение тела. Там считается, что это напоминает адский огонь. Правда, исключение делается только в ситуации с эпидемией, чтобы не распространялась болезнь. То же самое было в католицизме и православии до недавнего времени. Но несколько десятилетий тому назад ограничение на кремацию было снято. Но только священники и дальше рекомендуют погребать умерших в землю на кладбище.



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