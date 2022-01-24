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Какие натяжные потолки лучше выбрать
24.01.2022 10:32 — Разное | Vache-nebo.by
Источник материала: Vache-nebo.by
Если вы хотя бы раз делали капитальный ремонт, то наверняка знаете, что потолки — это основная статья расходов. Их нужно долго выравнивать, готовить к покраске, от этого растет и цена. Так было до того момента, пока не придумали натяжные потолки. Сейчас это самое простое, долговечное и практичное решение, позволяющее монтировать потолки уже после завершения основного ремонта. Не говоря уже о том, что стоимость натяжного полотна вполне доступна для среднестатистического потребителя. Вместе с экспертами https://vache-nebo.by/ мы подготовили пару советов о том, как правильно выбрать натяжные потолки. Надеемся, эта информация вам пригодится.
Тканевые или ПВХ?
Это главный вопрос, который задает себе каждый человек, который хочет установить натяжной потолок. Выгоднее по цене будет купить ПВХ-потолок с установкой, потому что стоимость тканевого за метр существенно выше. Но у тканевого покрытия тоже есть свои плюсы. Тем более что натяжные потолки в Минске можно заказать в рассрочку и выплачивать сумму частями.
Плюсы тканевого покрытия:
- Максимальная схожесть с оштукатуренной поверхностью. Это тот эффект, который нужен дизайнерам при планировании современного интерьера.
Также хотим отметить красивую цветовую палитру ткани. Оттенки в ней не яркие, а глубокие и приятные глазу.
Плюсы покрытия из ПВХ:
- Доступная цена. Если сравнивать с тканевым потолком, пленка стоит на порядок дешевле.
Единственный момент: потолки из ПВХ при сильном нагреве могут выделять неприятных запах. Но они точно так же безопасны для вашего здоровья, как и тканевые. Этот запах сразу пропадает, как только вы проветрите помещение. Больше минусов у ПВХ-покрытия мы не нашли.
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