Какие натяжные потолки лучше выбрать

Источник материала: Vache-nebo.by

Если вы хотя бы раз делали капитальный ремонт, то наверняка знаете, что потолки — это основная статья расходов. Их нужно долго выравнивать, готовить к покраске, от этого растет и цена. Так было до того момента, пока не придумали натяжные потолки. Сейчас это самое простое, долговечное и практичное решение, позволяющее монтировать потолки уже после завершения основного ремонта. Не говоря уже о том, что стоимость натяжного полотна вполне доступна для среднестатистического потребителя. Вместе с экспертами https://vache-nebo.by/ мы подготовили пару советов о том, как правильно выбрать натяжные потолки. Надеемся, эта информация вам пригодится.

Тканевые или ПВХ?

Это главный вопрос, который задает себе каждый человек, который хочет установить натяжной потолок. Выгоднее по цене будет купить ПВХ-потолок с установкой, потому что стоимость тканевого за метр существенно выше. Но у тканевого покрытия тоже есть свои плюсы. Тем более что натяжные потолки в Минске можно заказать в рассрочку и выплачивать сумму частями.

Плюсы тканевого покрытия:

- Максимальная схожесть с оштукатуренной поверхностью. Это тот эффект, который нужен дизайнерам при планировании современного интерьера.

- Экологичность. При условии наличия соответствующих сертификатов у продавца тканевые натяжные потолки полностью безопасны для здоровья человека и окружающей среды.

- Установка холодным способом. Не нужно привозить на объект тепловую пушку.

- Бесшовное покрытие. Ширина тканевого полотна довольно большая, поэтому в 90% случаев можно сделать потолок в комнате без швов.

Также хотим отметить красивую цветовую палитру ткани. Оттенки в ней не яркие, а глубокие и приятные глазу.

Плюсы покрытия из ПВХ:

- Доступная цена. Если сравнивать с тканевым потолком, пленка стоит на порядок дешевле.

- Большая цветовая палитра. Это позволяет использовать даже фотопечать на потолке.

- Высокая прочность. Даже если вас затапливают соседи сверху, полотно спокойно выдержит до 100 литров воды.

- Простота в уходе. Любые загрязнения удаляются с поверхности ПВХ влажной тканью, без использования абразивных чистящих средств.

Единственный момент: потолки из ПВХ при сильном нагреве могут выделять неприятных запах. Но они точно так же безопасны для вашего здоровья, как и тканевые. Этот запах сразу пропадает, как только вы проветрите помещение. Больше минусов у ПВХ-покрытия мы не нашли.