Евразийский межправсовет: какие вопросы рассматриваются на саммите в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интеграцию стран ЕАЭС обсудили в Беларуси. В Минске проходит Евразийский межправительственный совет , передает «МИР 24».

Саммит запланирован на два дня. Его участниками стали главы правительств евразийской пятерки – России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. В качестве государств-наблюдателей выступают Куба и Узбекистан.

«Экономики наших стран не прогнулись под напором санкционного гнета коллективного Запада. В первую очередь, я имею в виду Республику Беларусь, Российскую Федерацию, как предрекали некоторые так называемые эксперты, во многом этому способствовали принятые совместные меры. Мы в очередной раз убедились в правильности выбранного вектора развития, сфокусированного на евразийской интеграции», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.



«26 мая совместными усилиями в Бишкеке проведен первый Евразийский экономический форум, итоговое эхо, которого, полагаю, будут изучать максимально длительный период и принесет свои плоды», – отметил премьер-министр Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров.

В повестке – вопросы совместной торговли: маркировка товаров, создание комиссии по импортозамещению, защита прав потребителей. Обсудят и перевозки. Акцент сделан на развитие транспортных коридоров. Перспективы цифрового развития – в создании единой информационной системы. Уже намечена стратегия экономической интеграции до 2025 года.