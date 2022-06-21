Участники проекта «Поезд памяти» объедут 15 городов России и Беларуси

«Это возможность соприкоснуться с великой историей наших двух народов – российского и белорусского – с историей нашего советского народа, который страшной ценой победил в той страшной для нас Великой Отечественной войне, и увидеть то, что было тогда. То, что пытались сделать с нашей страной и с нашим народом тогда. И как сейчас живут эти земли, районы, субъекты федерации, города и веси уже мирной, спокойной жизнью», – заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

Маршрут «Поезда памяти» спланирован таким образом, чтобы первая часть пути была связана больше с трагическими страницами истории 1941 года, а вторая – с наступлением советских войск и освобождением территорий, на которые вторглись фашистские захватчики. Школьники побывают на местах кровопролитных боев, посетят военно-исторические музеи, отдадут дань памяти и уважения своим прадедам у обелисков Вечного огня.



Ночью мы едем в Брест. Завтра мы стартуем с Бреста. Конечно, прикоснуться к истории, к истории Брестской крепости, хочется. Узнать, с чего все начиналось, потому что именно Брестская крепость приняла удары Великой Отечественной войны и вообще любой город – это историческая лепта, память», – отметила участница проекта Александра Акопова.

«Я хочу найти друзей из Беларуси, познакомиться с ними, узнать побольше про них, про их страну и открыть для себя что-то новое», – сказала участница проекта Анна Штрикер.



Поезд пройдет через такие российские и белорусские города, как Брест, Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма, Москва, Санкт-Петербург и многие другие. Состав отправится по намеченному маршруту 22 июня из Бреста. А уже 3 июля состав прибудет в конечную точку маршрута – в город-герой Минск.



В Бресте к военно-патриотического проекту «Поезд памяти» присоединится вторая половина участников – сто белорусских школьников. Вместе с российскими ребятами они будут путешествовать по железной дороге две недели и за это время они узнают много нового о Великой Отечественной войне. Наверняка, ребята заведут новые знакомства, будут дружить, а этот важный исторический проект обязательно получит продолжение в последующие годы.