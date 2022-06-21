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Участники проекта «Поезд памяти» объедут 15 городов России и Беларуси
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С Белорусского вокзала Москвы ушел
«Каждый участник проходит обязательно отборочный этап. Он включает заявку заполнения информации, это обязательно задания, видеоролик, который нужно снять и рассказать о себе, дополнительная информация и обязательно регистрация на платформе «Большая перемена», – рассказал участник проекта Глеб Мариничев.
Только в России заявки отправили 800 десятиклассников, но отобраны были всего 100 человек. Билет на поезд получили ребята, которые проявили себя в учебе и общественной жизни – победители олимпиад и международных конкурсов, представители всех субъектов Российской Федерации.
«Это возможность соприкоснуться с великой историей наших двух народов – российского и белорусского – с историей нашего советского народа, который страшной ценой победил в той страшной для нас Великой Отечественной войне, и увидеть то, что было тогда. То, что пытались сделать с нашей страной и с нашим народом тогда. И как сейчас живут эти земли, районы, субъекты федерации, города и веси уже мирной, спокойной жизнью», – заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.
Маршрут «Поезда памяти» спланирован таким образом, чтобы первая часть пути была связана больше с трагическими страницами истории 1941 года, а вторая – с наступлением советских войск и освобождением территорий, на которые вторглись фашистские захватчики. Школьники побывают на местах кровопролитных боев, посетят военно-исторические музеи, отдадут дань памяти и уважения своим прадедам у обелисков Вечного огня.
«Я хочу найти друзей из Беларуси, познакомиться с ними, узнать побольше про них, про их страну и открыть для себя что-то новое», – сказала участница проекта Анна Штрикер.
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В каждом городе школьникам расскажут и покажут историю Великой Отечественной войны.
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