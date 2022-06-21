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Беларусь и Россия увеличат количество союзных программ

21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Преодолеть последствия санкций Беларусь и Россия смогут, работая сообща. Об этом говорили премьер-министры обеих стран. Сегодня они встретились в Минске, чтобы обсудить совместные проекты, передает «МИР 24».

«Совместно мы противостоим беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств, сравнимым с тотальной экономической войной. Ее цель – отрезать Россию и Беларусь от международной финансовой системы, затормозить экономическое развитие, подорвать технологических суверенитет наших стран и в конечном итоге ухудшить жизнь наших граждан», – заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
«Большим подспорьем, без сомнения, являют 28 союзных программ. Думаю, их в самом ближайшем будущем станет больше, мы ведем работу над этим», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

До встречи премьер-министры Беларуси, России и Узбекистана ознакомились с последними разработками машиностроительного холдинга. Два завода корпорации работают в России. Предприятия выпускают лесную, сельскохозяйственную, строительную, коммунальную технику, а также узлы и комплектующие для российских производителей спецтехники.

Михаил Мишустин также заявил, что Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это будет способствовать развитию туризма и экономических связей.



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министры двух стран отметили, что преодолеть санкции можно только, работая сообща.
 
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