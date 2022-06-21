Беларусь и Россия увеличат количество союзных программ

До встречи премьер-министры Беларуси, России и Узбекистана ознакомились с последними разработками машиностроительного холдинга. Два завода корпорации работают в России. Предприятия выпускают лесную, сельскохозяйственную, строительную, коммунальную технику, а также узлы и комплектующие для российских производителей спецтехники.

Михаил Мишустин также заявил, что Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это будет способствовать развитию туризма и экономических связей.