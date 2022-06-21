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Беларусь и Россия увеличат количество союзных программ
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Преодолеть последствия санкций Беларусь и Россия смогут, работая сообща. Об этом говорили премьер-министры обеих стран. Сегодня они встретились в Минске, чтобы обсудить совместные проекты, передает «МИР 24».
До встречи премьер-министры Беларуси, России и Узбекистана ознакомились с последними разработками машиностроительного холдинга. Два завода корпорации работают в России. Предприятия выпускают лесную, сельскохозяйственную, строительную, коммунальную технику, а также узлы и комплектующие для российских производителей спецтехники.
Михаил Мишустин также заявил, что Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это будет способствовать развитию туризма и экономических связей.
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Премьер-министры двух стран отметили, что преодолеть санкции можно только, работая сообща.
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