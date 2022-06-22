День памяти и скорби: 81 год назад началась Великая Отечественная война

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В четыре утра Германия напала на Советский Союз. Первыми удар нацистов приняли на себя защитники Брестской крепости. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. Корреспондент МИР 24 Ольга Забелич рассказала, как проходит церемония.

Несмотря на дождливую и прохладную погоду, люди стали приходить в Брестскую крепость за несколько часов до рассвета. Сегодня здесь особенно скорбная атмосфера, которую сложно передать словами. Музыка в таких случаях, наверное, более красноречива. Глубокой ночью в Цитадели прошел концерт Государственного симфонического оркестра Беларуси. Играли реквием в память о погибших.

Ровно в 4:15 утра 22 июня 1941-го в крепости разорвались первые артиллерийские снаряды. А сегодня дорога от входа в Цитадель до Вечного огня превратилась в дорогу памяти. Многие шли в с цветами и зажженными свечами. Погибших почтили минутой молчания.

Самый длинный день в году в Брестской крепости начали с митинга-реквиема. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдали тысячи зрителей.

«В это трагическое утро, которое стало каким-то отрывом от жизни всего не только белорусского народа, но и всего мира, когда началась война. И сегодня брестчане, приходя сюда, склоняя голову тем погибшим и некоторым живым, отдают великую честь то смелости, мужеству, героизму, которые необходимы были тогда, чтобы защитить великое государство», – отметил Юрий Шулейко, председатель брестского областного исполнительного комитета.

«У каждого из нас кто-то воевал на фронте, были в оккупации. Я сам представляю Брянскую область. Мой отец в те далекие годы лейтенант Красной армии воевал, был на фронте, потом в Керчи попал в плен, три года был в плену, бежал из плена, перешел линию фронта, попал к американцам и вернулся потом назад», – рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По официальным данным, Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. Большинство солдат крепости также погибли. Цитадель бомбили и с земли, и с воздуха. Но даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации, в полном окружении без воды и продовольствия гарнизон мужественно сражался с врагом больше месяца. Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» остается одним из главных символов мужества и стойкости. Потому сегодня у Вечного огня так много цветов.