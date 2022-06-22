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День памяти и скорби: 81 год назад началась Великая Отечественная война
22.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В четыре утра Германия напала на Советский Союз. Первыми удар нацистов приняли на себя защитники
Несмотря на дождливую и прохладную погоду, люди стали приходить в Брестскую крепость за несколько часов до рассвета. Сегодня здесь особенно скорбная атмосфера, которую сложно передать словами. Музыка в таких случаях, наверное, более красноречива. Глубокой ночью в Цитадели прошел концерт Государственного симфонического оркестра Беларуси. Играли реквием в память о погибших.
Ровно в 4:15 утра 22 июня 1941-го в крепости разорвались первые артиллерийские снаряды. А сегодня дорога от входа в Цитадель до Вечного огня превратилась в дорогу памяти. Многие шли в с цветами и зажженными свечами. Погибших почтили минутой молчания.
Самый длинный день в году в Брестской крепости начали с митинга-реквиема. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдали тысячи зрителей.
«В это трагическое утро, которое стало каким-то отрывом от жизни всего не только белорусского народа, но и всего мира, когда началась война. И сегодня брестчане, приходя сюда, склоняя голову тем погибшим и некоторым живым, отдают великую честь то смелости, мужеству, героизму, которые необходимы были тогда, чтобы защитить великое государство», – отметил Юрий Шулейко, председатель брестского областного исполнительного комитета.
«У каждого из нас кто-то воевал на фронте, были в оккупации. Я сам представляю Брянскую область. Мой отец в те далекие годы лейтенант Красной армии воевал, был на фронте, потом в Керчи попал в плен, три года был в плену, бежал из плена, перешел линию фронта, попал к американцам и вернулся потом назад», – рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По официальным данным, Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. Большинство солдат крепости также погибли. Цитадель бомбили и с земли, и с воздуха. Но даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации, в полном окружении без воды и продовольствия гарнизон мужественно сражался с врагом больше месяца. Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» остается одним из главных символов мужества и стойкости. Потому сегодня у Вечного огня так много цветов.
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Первыми удар нацистов приняли на себя защитники Брестской крепости. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу.
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