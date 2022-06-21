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Лукашенко считает, что для сельского хозяйства Беларуси наступил золотой век
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для сельского хозяйства наступил
Комплекс называют образцовым. Его создали, объединив несколько мелких местных хозяйств, благодаря чему удалось увеличить показатели по производству молочной и мясной продукции. Президент считает этот опыт успешным и предлагает в дальнейшем укрупнять сельхозпредприятия. Также Лукашенко поинтересовался, как идет заготовка кормов для животных, каковы подходы к севу озимых культур, исправность и наличие сельхозтехники. Трудовой коллектив белорусский лидер похвалил за хорошую работу и призвал работать на совесть – сейчас это важно для экономики страны.
На модернизацию агрокомплекса потратили больше миллиарда российских рублей. Руководство рассчитывает, что проект окупится за шесть лет.
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Президент Беларуси посетил крупный агрокомбинат в Оршанском районе Витебской области.
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