Лукашенко считает, что для сельского хозяйства Беларуси наступил золотой век

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для сельского хозяйства наступил золотой век , заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. Президент Беларуси посетил крупный агрокомбинат в Оршанском районе, передает «МИР 24».

Комплекс называют образцовым. Его создали, объединив несколько мелких местных хозяйств, благодаря чему удалось увеличить показатели по производству молочной и мясной продукции. Президент считает этот опыт успешным и предлагает в дальнейшем укрупнять сельхозпредприятия. Также Лукашенко поинтересовался, как идет заготовка кормов для животных, каковы подходы к севу озимых культур, исправность и наличие сельхозтехники. Трудовой коллектив белорусский лидер похвалил за хорошую работу и призвал работать на совесть – сейчас это важно для экономики страны.

«Ситуация такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве. Ваша продукция за рубежом стоит хороших денег. Цены на продукты подскочили. Россияне сюда приезжают, все скупают. Для сельского хозяйства золотой год», – отметил белорусский лидер.

На модернизацию агрокомплекса потратили больше миллиарда российских рублей. Руководство рассчитывает, что проект окупится за шесть лет.