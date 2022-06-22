«Поезд памяти» со школьниками отправился в двухнедельное путешествие из Бреста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Бреста в двухнедельное путешествие отправился «Поезд памяти» . Пассажиры – российские и белорусские школьники. Ребята посетят 15 городов, история которых тесно связана с Великой Отечественной войной. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.



На «Поезде памяти» из Москвы приехали 100 десятиклассников со всей России: от Смоленска до Камчатки. На перроне – белорусские школьники в форме, сшитой специально для пассажиров особого состава.



«Мне хочется пообщаться с коллегами, узнать новые факты, получить заряд позитивных эмоций, найти новых друзей», – отметил участник «Поезда памяти», житель Новогрудка (Беларусь) Андрей Норик.



Пригласительный билет на путешествие каждый из участников заслужил отличной учебой. История, в том числе и Великой Отечественной войны, для них – не просто школьный предмет, а серьезное увлечение. Многие ребята являются победителями школьных олимпиад и участниками научных конференций.



«Мой город Елец стал препятствием перед битвой под Москвой. Наш город несколько дней стоял. И очень большую роль сыграли пионеры-герои, в честь которых названы улицы города», – рассказал участник «Поезда памяти», житель Ельца (Россия) Артем Климков.



На две недели поезд станет для ребят домом на колесах. В вагонах есть душ, кормить будут в мобильной столовой. Белорусов и россиян объединили в отряды – ребята смогут ближе познакомиться. Организаторы проекта – Совет Республики Беларуси и Совет Федерации России. Идейные вдохновители – Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко.



«Очень важно такие проекты – когда дружит молодежь, тогда они лучше знакомятся со страной, с которой у нас выстаиваются такие тесные, добрые братские отношения. Великая Отечественная война и Победа – это наше общее достояние, наше общее достояние. Ребята должны об этом знать», – сообщила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.



У скульптуры «Мужество» в Брестской крепости дали официальный старт проекту. С каждым годом «Поезд памяти» будет прирастать новыми пассажирами. Например, из других стран СНГ.

«Может даже в странах Восточной Европы, которые воевали по правильную сторону истории с гитлеровским нацизмом, в антигитлеровской коалицией. До тех пор, пока существует такой замечательный поезд. До тех пока он будет вмещать всех желающих. За нами дело не станет», – заявил заместитель председателя Совета Федерации федерального собрания России Константин Косачев.



После Бреста «Поезд памяти» отправится в Гродно. Всего ребята посетят 15 городов двух стран. Среди них – Витебск, Смоленск, Ржев, Петербург, Москва и другие. Третьего июля, в день освобождения Минска и День Независимости страны, «Поезд памяти» прибудет в белорусскую столицу.



Пассажиры Поезда Памяти примут участие в митинге-реквиеме в Брестской крепости. В цитадели почтут память тех, кто не вернулся с войны.