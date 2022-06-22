Лукашенко поручил улучшить качество и производительность земель

Агропромышленный комплекс в Оршанском районе называют образцовым. Он объединил несколько мелких хозяйств. Предприятие стало прибыльным. Здесь производят молоко класса экстра. Достичь качества позволяют и технологии, и собственные корма для животных.

«Мы имеем свое сушильное хозяйство. Мы можем сушить до тысячи тонн зерна в сутки. Мы сразу же контролируем его хранение: температурный режим, вентиляция. Мы контролируем, какой комбикорм получается. И вот этот контроль на всех этапах обеспечивает качественные корма», – пояснил директор агрокомбината Александр Фирсин.

Президент проверил и готовность хозяйства к уборочной кампании. К технике нареканий нет. Но территорию нужно привести в порядок. Лукашенко поручил сделать это к началу осени. А вот коллектив похвалил за хорошую работу. Сейчас это особенно важно для экономики.

«Ситуация такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве. Ваша продукция за рубежом стоит хороших денег. Цены на продукты подскочили. Россияне сюда приезжают, все скупают. Для сельского хозяйства наступил золотой век», – подчеркнул президент Беларуси.

Для развития производства нужны специалисты. Но молодежь не стремится в село. Создание агрогородков с инфраструктурой пока помогает плохо. Одних комфортных условий недостаточно, уверен президент.

«Они будут ничто, если не будет хорошей техники, хороших комплексов, если не будет хороших условий труда. У нас, кстати, вначале был перекос: агрогородки создали, а технологии и техника отставали. А сейчас начинаем подтягивать. Это процесс не быстрый, не одно хозяйство, а их тысячи. Но за пятилетку страна будет другой и в сельском хозяйстве тоже», – заверил Лукашеко.

В целом аграрии страны работают по плану. Сроки везде соблюдают, доложили в Минсельхозпроде. Сейчас идет укос травы и заготовка кормов для животных. Лукашенко советует делать это с помощью полимерной пленки. Но импортная стоит дорого, а отечественную производят единичные компании.

«На жесточайший контроль правительству. Чтобы эта пленка была в течение года. Это перспективная технология. Для Витебщины это спасение. Пленка должна быть. И эта технология должна быть дешевой, доступной для слабых хозяйств», – поручил белорусский лидер.

Еще одна задача для чиновников – улучшить качество и производительность земель. В ближайшее время президент ждет план действий.

На модернизацию агрокомплекса потратили 50 миллионов белорусских рублей или больше миллиарда российских. Руководство рассчитывает, что проект окупится за шесть лет.