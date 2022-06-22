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Лукашенко поручил улучшить качество и производительность земель

22.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для сельского хозяйства наступил золотой год. Такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Витебскую область. Глава государства посетил крупный агрокомбинат в Оршанском районе, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Это ясли для телят. Здесь строго следят за кормлением и температурным режимом. На ферме гордятся рождаемостью: подопечные здоровые и крепкие. Не все хозяйства страны могут этим похвастаться.

«Почему падеж там увеличивается? За падеж скота ответишь головой. Почему у него падежа нету? Он делает все, как надо. Ну так заставь, чтобы делали другие», – заявил Лукашенко.

Агропромышленный комплекс в Оршанском районе называют образцовым. Он объединил несколько мелких хозяйств. Предприятие стало прибыльным. Здесь производят молоко класса экстра. Достичь качества позволяют и технологии, и собственные корма для животных.

«Мы имеем свое сушильное хозяйство. Мы можем сушить до тысячи тонн зерна в сутки. Мы сразу же контролируем его хранение: температурный режим, вентиляция. Мы контролируем, какой комбикорм получается. И вот этот контроль на всех этапах обеспечивает качественные корма», – пояснил директор агрокомбината Александр Фирсин.

Президент проверил и готовность хозяйства к уборочной кампании. К технике нареканий нет. Но территорию нужно привести в порядок. Лукашенко поручил сделать это к началу осени. А вот коллектив похвалил за хорошую работу. Сейчас это особенно важно для экономики.

«Ситуация такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве. Ваша продукция за рубежом стоит хороших денег. Цены на продукты подскочили. Россияне сюда приезжают, все скупают. Для сельского хозяйства наступил золотой век», – подчеркнул президент Беларуси.

Для развития производства нужны специалисты. Но молодежь не стремится в село. Создание агрогородков с инфраструктурой пока помогает плохо. Одних комфортных условий недостаточно, уверен президент.

«Они будут ничто, если не будет хорошей техники, хороших комплексов, если не будет хороших условий труда. У нас, кстати, вначале был перекос: агрогородки создали, а технологии и техника отставали. А сейчас начинаем подтягивать. Это процесс не быстрый, не одно хозяйство, а их тысячи. Но за пятилетку страна будет другой и в сельском хозяйстве тоже», – заверил Лукашеко.

В целом аграрии страны работают по плану. Сроки везде соблюдают, доложили в Минсельхозпроде. Сейчас идет укос травы и заготовка кормов для животных. Лукашенко советует делать это с помощью полимерной пленки. Но импортная стоит дорого, а отечественную производят единичные компании.

«На жесточайший контроль правительству. Чтобы эта пленка была в течение года. Это перспективная технология. Для Витебщины это спасение. Пленка должна быть. И эта технология должна быть дешевой, доступной для слабых хозяйств», – поручил белорусский лидер.

Еще одна задача для чиновников – улучшить качество и производительность земель. В ближайшее время президент ждет план действий.

На модернизацию агрокомплекса потратили 50 миллионов белорусских рублей или больше миллиарда российских. Руководство рассчитывает, что проект окупится за шесть лет.



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Президент Беларуси посетил крупный агрокомбинат в Оршанском районе Витебской области.
 
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