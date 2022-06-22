|
Лукашенко поручил улучшить качество и производительность земель
22.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для сельского хозяйства наступил золотой год. Такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Витебскую область. Глава государства посетил крупный агрокомбинат в Оршанском районе, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Это ясли для телят. Здесь строго следят за кормлением и температурным режимом. На ферме гордятся рождаемостью: подопечные здоровые и крепкие. Не все хозяйства страны могут этим похвастаться.
Агропромышленный комплекс в Оршанском районе называют образцовым. Он объединил несколько мелких хозяйств. Предприятие стало прибыльным. Здесь производят молоко класса экстра. Достичь качества позволяют и технологии, и собственные корма для животных.
«Мы имеем свое сушильное хозяйство. Мы можем сушить до тысячи тонн зерна в сутки. Мы сразу же контролируем его хранение: температурный режим, вентиляция. Мы контролируем, какой комбикорм получается. И вот этот контроль на всех этапах обеспечивает качественные корма», – пояснил директор агрокомбината Александр Фирсин.
Президент проверил и готовность хозяйства к уборочной кампании. К технике нареканий нет. Но территорию нужно привести в порядок. Лукашенко поручил сделать это к началу осени. А вот коллектив похвалил за хорошую работу. Сейчас это особенно важно для экономики.
«Ситуация такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве. Ваша продукция за рубежом стоит хороших денег. Цены на продукты подскочили. Россияне сюда приезжают, все скупают. Для сельского хозяйства наступил золотой век», – подчеркнул президент Беларуси.
Для развития производства нужны специалисты. Но молодежь не стремится в село. Создание агрогородков с инфраструктурой пока помогает плохо. Одних комфортных условий недостаточно, уверен президент.
«Они будут ничто, если не будет хорошей техники, хороших комплексов, если не будет хороших условий труда. У нас, кстати, вначале был перекос: агрогородки создали, а технологии и техника отставали. А сейчас начинаем подтягивать. Это процесс не быстрый, не одно хозяйство, а их тысячи. Но за пятилетку страна будет другой и в сельском хозяйстве тоже», – заверил Лукашеко.
В целом аграрии страны работают по плану. Сроки везде соблюдают, доложили в Минсельхозпроде. Сейчас идет укос травы и заготовка кормов для животных. Лукашенко советует делать это с помощью полимерной пленки. Но импортная стоит дорого, а отечественную производят единичные компании.
«На жесточайший контроль правительству. Чтобы эта пленка была в течение года. Это перспективная технология. Для Витебщины это спасение. Пленка должна быть. И эта технология должна быть дешевой, доступной для слабых хозяйств», – поручил белорусский лидер.
Еще одна задача для чиновников – улучшить качество и производительность земель. В ближайшее время президент ждет план действий.
На модернизацию агрокомплекса потратили 50 миллионов белорусских рублей или больше миллиарда российских. Руководство рассчитывает, что проект окупится за шесть лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси посетил крупный агрокомбинат в Оршанском районе Витебской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)