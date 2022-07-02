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Сергей Лавров стал почетным профессором БГУ

02.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почетный профессор Белорусского государственного университета – такое звание присвоили 1 июля министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Его визит в Минск совпал с 30-летием установления дипломатических отношений двух стран.

«Было принято единогласное решение приурочить к этой дате, учитывая и личный вклад Сергея Викторовича в установление академических связей между Белорусским государственным университетом и ведущими университетами Российской Федерации», – отметил ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.

Диплом и профессорскую мантию главе российского МИД передал ректор учебного заведения. Почетное звание присуждают в первую очередь за помощь в укреплении связей между Беларусью и Россией. С начала дипломатических отношений Москвы и Минска БГУ заключил порядка 150 соглашений с российскими вузами.



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Теги: Минск
 
 
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Звание главе МИД РФ присвоили в честь 30-летия установления дипотношений двух стран.
 
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