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Сергей Лавров стал почетным профессором БГУ
02.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почетный профессор Белорусского государственного университета – такое звание присвоили 1 июля министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Его визит в Минск совпал с 30-летием установления дипломатических отношений двух стран.
Диплом и профессорскую мантию главе российского МИД передал ректор учебного заведения. Почетное звание присуждают в первую очередь за помощь в укреплении связей между Беларусью и Россией. С начала дипломатических отношений Москвы и Минска БГУ заключил порядка 150 соглашений с российскими вузами.
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Звание главе МИД РФ присвоили в честь 30-летия установления дипотношений двух стран.
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