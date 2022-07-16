В Витебске обсудили развитие культуры России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Витебске обсудили, как совместно развивать культурную сферу России и Беларуси. К дискуссии подключился и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает «МИР 24».

Площадкой для обсуждения стал «Славянский базар». Сегодня на фестивале – День Союзного государства . Молодежь активно участвует в песенных конкурсах, устраивает народные гулянья и выставки.

«Сегодня разговор с современным молодым поколением мы должны вести не только на равных. Мы должны приглашать молодых людей к участию в сотнях, даже тысячах культурно-гуманитарных программ, которые объединяют Беларусь и Россию», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В столице России уже прошли Дни культуры – Минск и Москва предложили друг другу десятки идей. Это проекты в музейном деле, кинематографии, театральной и музыкальной сферах.

«Намечено очень много хороших дел, мероприятий. Один из них –возобновление работы симфонического оркестра белорусско-российского. И уже на 2023 год мы наметили те площадки, которые примут данный уникальный коллектив», – заявил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.