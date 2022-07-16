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Бизнесмену нужны не только знания, но и харизма. Июльская подборка книг про управление командой и лидерские качества
16.07.2022 08:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня мы все реже слышим новые истории успеха в духе Илона Маска или Стива Джобса, которые в одиночку или с небольшой компанией единомышленников буквально в гараже собирали то, что вскоре станет синонимом нового цифрового мира, казавшегося в их времена фантастическим и недостижимым. Чаще и чаще встречаются истории другого типа: последовательное, продуманное движение к успеху. Планомерный рост с незначительными и точно рассчитанными скачками, которые не меняют основной вектор развития компании.
Это неудивительно, ведь новые успешные стартапы модернизируют и дорабатывают кем-то созданные и придуманные технологии, развивают и углубляют человеческие знания и возможности в различных областях. После эпохи революций всегда следует эпоха развития и освоения новых технологий.
Закономерно, что в таких условиях любым компаниям, и устоявшимся, и только появляющимся на рынке, нужна команда специалистов. Сегодня трудно себе представить бизнес, где всё существует ради того, чтобы работать на одного гения. Даже SPACE X и Tesla отказались от такой модели, признав её невыгодной и слишком зависимой. Однако любой команде необходим лидер, который сможет эффективно руководить людьми, помогать им решать проблемы на всех уровнях. Книги, которые литературный критик Тимур Вычужанин выбрал в сервисе
Александр Остервальдер, Стефано Мастроджакомо. Инструменты командной работы
Это уже пятая бизнес-книга от Александра Остервальдера. Швейцарский автор известен не только как добившийся успеха предприниматель, но и как теоретик бизнеса, а также человек, который занимается исследованиями в области построения различных бизнес-моделей. До этого его книги были посвящены разработке эффективных стратегий для компании и для личного карьерного роста, вопросам общения с клиентами, создания притягательных для покупателя предложений. Все это так или иначе связано с «математической» стороной бизнеса. Продажи, прибыль, убытки, рекламные кампании — все это необходимо очень четко и грамотно просчитывать, чтобы в итоге не оказаться в минусе.
Однако все эти расчеты могут не оправдать себя, если руководитель забудет о том, что немотивированные и перерабатывающие сотрудники просто могут перестать следовать любым планам. Александр Остервальдер как профессионал в области стратегии на этот раз предлагает в своей
Как выстроить доверительные отношения? Как решать конфликты? Как правильно распределять обязанности между сотрудниками? Как помочь сотрудникам развиваться и сделать так, чтобы они захотели остаться в вашей компании? На все эти вопросы авторы дают не только собственные ответы. Тут собран опыт пяти людей из разных сфер: антропологии, психологии, философии и управления бизнесом. Благодаря этому «Инструменты командной работы» не похожи на большинство подобных книг по общему управлению персоналом. Эта книга глубже погружает читателя в понимание современного коллектива и дает четкое представление об управлении им на всех уровнях.
Артем Мушин-Македонский. Нарративное лидерство. Искусство вдохновлять и убеждать с помощью историй
Однако не только четкие стратегии и глубокие знания в области психологии и управления бизнесом помогут вам стать успешным предпринимателем и руководителем. Помимо этого, надо обладать ещё и достаточной харизмой, чтобы людям было приятно не только работать в коллективе, который вы создали и которым руководите, но и общаться с вами. Доверительные отношения между руководителями и сотрудниками — важный этап в создании «команды мечты». Существуют различные методы построения этих отношений, которые уже не раз были рассмотрены в книгах по правильному тимбилдингу. Артем Мушин-Македонский предлагает взглянуть на это под другим углом. Вместо совместных походов в боулинг, собеседований, создания «семейной» атмосферы в коллективе он предлагает иную модель — команда, которая формируется вокруг одного очень харизматичного лидера, главным навыком которого является умение рассказывать истории.
По мнению автора
Harvard Business Review. Управление во время кризиса
К сожалению, далеко не всегда развитие компании даже со всеми современными инструментами и профессиональной командой в наличии будет планомерным и позитивным. Иногда происходят кризисы, которых никто не мог предугадать. Это особенно хорошо доказывают события последних лет. В таких ситуациях даже крупнейшие транснациональные корпорации начинают терять деньги и сокращать сотрудников. Маленькие же, только начинающие компании могут и вовсе не выжить.
Harvard Business Review — авторитетный деловой журнал, который уже много лет является одним из самых популярных изданий о бизнесе. В этой книге собраны десять лучших статей от специалистов со всего мира о том, как управлять компанией и сотрудниками во время кризиса, если избежать его не удалось. В отличие от многих других книг об антикризисном управлении, этот сборник статей основывается не только на личном опыте, но и на многочисленных статистических данных, исследованиях и другом фактическом материале. Это делает «Управление во время кризиса» крайне ценной книгой для тех, кто хочет знать, как действовать в случае паники в компании и не потерять при этом своих сотрудников.
Марина Перескокова. Мама, я тимлид! Практические советы по руководству IT-командой
Поэтому разработчику, который стал тимлидом (возможно, неожиданно для самого себя), необходимо развивать лидерские качества и учиться управлять командой. Это может быть непросто, ведь, как правило, разработчики занимаются индивидуальными задачами. В
Автор книги много лет работает в сфере и сама прошла непростой путь от разработчика до человека, который руководит айтишниками. У нее под рукой не было руководства, которое бы помогло ей сразу выбрать оптимальную стратегию в разных ситуациях. Поэтому она решила написать эту книгу, чтобы помочь тем, кто встанет на тот же путь, что и она.
Бонус. Тонино Бенаквиста. Сага
Это
Это становится поводом для автора не только посмеяться над телевизионным закулисьем создания мыльных опер, но и рассказать глубокую историю о том, как самые разные талантливые люди объединяются для того, чтобы создать шедевр всей жизни.
Даже когда все обстоятельства против тебя, надо помнить, что с хорошей командой можно многое преодолеть. Поэтому важно не только использовать сотрудников и соратников, но также и помогать им. Только при таких условиях вы сможете создать что-то действительно стоящее.
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Бизнесмену нужны не только знания, но и харизма. Июльская подборка книг про управление командой и лидерские качества
Сегодня мы все реже слышим новые истории успеха в духе Илона Маска или Стива Джобса, которые в одиночку или с небольшой компанией единомышленников буквально в...
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